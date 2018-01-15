2018 CES大观察：关于VR/AR，这十个趋势不可错过

雷锋网按：新一届消费电子展（CES）近日在拉斯维加斯开幕，在今年的展会上，参展的AR和VR公司超过了350家。日前知名科技博客Medium通过观察各个展台，在今年的CES上观察到了10大VR和AR趋势。雷锋网在不改变愿意的情况下为您做如下编译：

去线没烦恼：无线VR兴起

对于想摆脱电线束缚的VR用户来说，今年绝对是重要的一年。无线VR是今年CES上的一大趋势。HTC已经宣布推出Vive Pro和首款官方版无线适配器Vive Wireless Adaptor。联想推出了VR一体机Mirage Solo，小米和Oculus在高通的舞台上联合推出独立头显Mi VR Standalone。其他进入无线VR领域的公司还包括TPCAST、DisplayLink、Amimon等。

新的互动方式：眼球追踪、手势以及其他

计算的每一次升级都会带来新的互动方式，AR和VR行业也不例外。眼下，许多公司正在开发传统鼠标、键盘和游戏控制手柄之外的互动方式，包括眼球追踪、手势追踪、联网手套、甚至是追踪脚部和脑电波。

您私人的主题公园：VR模拟器

在转椅上玩VR也不错，但加上模拟器其体验将完全不同，而且你并不需要专门去主题游乐园。今年的CES展出了许多家用VR模拟器，包括全球最紧凑和便宜的VR运动模拟器YawVR，旨在帮助用户保持体形的VR解决方案ICAROS和Golfzon，以及全球第一家提供VR健身体验的Black Box VR等。

打通所有感官：为VR和AR添加触觉

为了让AR和VR体验更加真实，我们需要添加一个重要的元素，那就是触觉。为实现这一目标，各家公司利用的技术也不尽相同，包括利用触觉反馈技术、超声波、甚至是热量和风力等，从而将数字现实带到新的水平。

随处畅玩：智能手机VR

今年的CES有不少智能AR眼镜亮相，但这些设备距离普及还很遥远。与此同时，许多厂商正利用人手一部的智能手机为用户提供AR体验。在CES南大厅展出的Merge和Sphero公司就是绝佳的例子，它们展示了玩具世界将如何把AR或VR带给年轻消费者。同时，Mira Reality和联想推出的低成本头戴设备允许用户将智能手机嵌入其中，体验《星球大战》等VR内容。

注意倾听：听觉增强

在VR和AR领域，各界突出的重点一直是视觉和显示，但声音也在变得越来越重要，我们开始关注如何利用声音来增强体验。目前，数字助理再次成为今年CES上最大的趋势，但今年我们将看到亚马逊Alexa和谷歌Assistant从音箱转移到我们的耳朵上。例如Vuzix公司的智能太阳镜Blade就整合了Alexa。

增强驾驶：AR与汽车整合

汽车将是最早整合AR的行业之一。在今年的CES上，逛汽车展区会是很棒的选择，不仅是因为自动驾驶汽车和AR有许多重叠技术，还因为AR可以通过许多应用方式增强总体驾驶体验。例如Skully公司的智能摩托车头盔，它类似于摩托车头盔和谷歌眼镜的结合，附带分段行进式导航功能，通过蓝牙和手机相连可实现语音操控和声音指令，能够在距离车手约三米远的位置播报建议路线。其他看点还包括来自Civil Maps和WayRay公司以汽车为媒介的AR平台。

你的数字双胞胎：3D捕捉技术

计算的一大转变就是从2D变为了3D。随着VR和AR日益兴起，对3D内容的需求也在增多。今年的CES将展示多款3D捕捉设备，包括Bellus3D的高质量3D面部扫描像机，来自惠普的3D像机等。另外，英特尔也利用今年的CES宣布在洛杉矶成立一家大型视频工作室，以打造更好的AR和VR内容。

企业AR

2017年，AR在企业中得到广泛运用。如果你有兴趣了解AR如何改变人们的工作，今年的CES将展示来自美国航空航天局（NASA）、DAQRI、RealMax、Cambridge Consultants的解决方案。

下一代组件：显示屏、芯片和5G网络

如果你想知道AR眼镜离我们还有多远，那么在CES上这些显示屏、芯片和网络制造商的展台不可错过，这些部件升级都是AR真正走进主流所不可缺少的。

雷锋网编译 via Medium