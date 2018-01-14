华米科技招股书披露股权分配：CEO持股比39.40%

华米科技董事长兼CEO黄汪

新浪科技讯 北京时间1月14日上午消息，美国东部时间12日，小米生态链公司华米科技向美国证券交易委员会（SEC）正式提交IPO招股书。

招股书中显示，华米拟议的最高筹资额为1.5亿美元，在纳斯达克全球市场板块上市，股票代码为“HMI”。招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间及股票发行数量。

招股书中还披露了公司高管及股份分配情况，其中公司董事长兼CEO黄汪持股73,223,880份，占比39.40%。

以下为公司高管及股份分配情况概要：

公司高管

- 黄汪为公司董事长兼CEO

- David Cui为公司CFO

- 杨昕（Mike Yan Yeung）为公司COO

- 李晓峰为公司负责工程副总裁及美国业务总经理

- 王辉为公司健康与医疗业务集团副总裁兼北京业务总经理

- 于澎涛为公司首席工业设计师

持股情况

公司高管持股82,793,364份，占比43.8%，具体情况如下：

- 黄汪持股73,223,880份，占比39.40%；

- 陆云芬持股3,850,746份，占比2.10%；

- 章晓军持股2,507,463份，占比1.40%；

- 杨昕（Mike Yan Yeung）、李晓峰、王辉、于澎涛等高管持股数不详，比例均少于1%。

以投资方来看，主要股东持股情况如下：

- HHtech Holdings Limited持股73,223,880份，占比39.40%；

- 顺为资本持股37,981,760份，占比20.40%；

- People Better Limited持股35,861,112份，占比19.30%；

- Banyan Capital Holdings Co., Ltd.持股18,719,582份，占比9.70%。