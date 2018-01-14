华米IPO文件披露风险：小米是最重要客户和分销渠道

新浪科技讯 北京时间1月14日早间消息，美国东部时间12日，小米生态链公司华米科技向美国证券交易委员会（SEC）正式提交IPO招股书。

招股书中显示，华米拟议的最高筹资额为1.5亿美元，在纳斯达克全球市场板块上市，股票代码为“HMI”。招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间及股票发行数量。

招股书显示，截至2017年11月30日前两个月，华米的营收为4.767亿元人民币（约合7160万美元），净利润为5220万元人民币（约合790万美元）；在2017年第四季度，华米智能可穿戴设备的出货量为650万件。

瑞信证券（美国）有限责任公司、花旗全球市场公司和华兴证券（香港）有限公司将担任本次IPO的承销商。

以下为华米招股书摘录：

企业和行业相关风险

- 小米是我们最重要的客户和分销渠道。我们与小米的关系出现任何恶化或小米可穿戴产品销售发生任何减少，都可能会对我们的经营结果产生实质性的负面影响。

- 如果我们不能成功、及时地开发和商业化新的产品、服务和技术，我们的经营成果可能会受到实质性的不利影响。

- 我们所在的市场竞争激烈，我们的一些竞争对手的规模和资源可能使之比我们更有效地展开竞争，这可能导致我们损失市场份额，收入和盈利能力也会下降。

- 如果我们不能及时地预测和满足消费者的偏好，或技术创新使现有的智能可穿戴技术变得不具竞争力或过时，我们的业务可能会受到实质性的不利影响。

- 我们未来的成功取决于我们提升自身品牌和保护声誉方面的能力。如果无法建立和推广包括Amazfit在内的品牌，我们的声誉受到的任何损害都会阻碍我们的成长。

- 我们没有内部制造能力，要依赖几个合同制造商生产我们的产品。如果我们与这些合同制造商之间发生问题，我们的业务、品牌和运营结果可能会受到损害。

- 我们容易受到供应短缺、原材料和组件交付周期延长和供应变化的影响，任何一项都可能扰乱我们供应链，并对经营结果产生重大不利影响，因为我们的产品的一些关键组件（例如低功率蓝牙、片上系统和传感器）都来自为数不多或单一的供应来源。

- 如果我们或小米不能准确预测消费者对我们产品和服务的需求，或者不能有效管理库存，我们的经营成果有可能会受到严重损害。

- 我们的知识产权和专有权益可能不足以保护我们的产品，如果我们的技术、产品或其他方面侵犯了第三方知识产权，或者第三方侵犯了我们的权利，我们的业务可能会受到损害。

- 我们收集、存储、处理和使用个人信息及其他用户数据，这都受制于我们政府的法规和其他与隐私、信息安全及数据处理相关的法律义务，任何安全漏洞或者实际或可感知的未能遵守这些法律义务的行为，都可能损害我们的品牌和业务。

- 如果我们继续增长，我们可能无法有效地管理我们的增长和业务日益提升的复杂性，这可能会对我们的品牌和财务业绩产生负面影响。

我们面临各种各样与持续的国际化扩张有关的成本和风险，这种扩张可能不会成功，并有可能对我们的盈利能力和经营结果产生不利影响。

我们与广泛的战略合作伙伴合作，以实现多样化的应用场景。如果我们不能扩大或维持我们的战略合作伙伴池，我们产品的应用场景的数量可能不会迅速增长，或者根本不会增长，这可能会降低我们产品的吸引力。一旦我们的战略合作伙伴出现任何表现不佳或负面宣传，也会对我们的经营结果产生不利影响。

- 我们未来的成功取决于关键员工的持续努力（包括我们的创始人黄汪），以及我们吸引和留住高技能人才和高级管理人员的能力。

- 某些董事可能存在利益冲突

- 我们已经根据股权激励计划授予期权和其他类型的奖励，还有可能继续授予这些奖励，这可能会导致股权奖励支出增加。

- 较高的劳动力成本和通货膨胀可能会对我们的业务和利润产生不利的影响。

- 我们的业务受到季节波动的影响，如果我们的销售额低于预期，我们的整体财务状况和经营结果可能会受到不利影响。

- 你不应该把我们的移动应用月活跃用户（MAU）或注册用户的数量，当做未来保留用户、持续与用户互动或其他收入机会的指示器。

- 我们可能从事收购和投资活动，这可能需要管理层投入大量精力，这会干扰我们的业务、稀释股东价值，并对我们的经营结果产生不利影响。

- 经济衰退或经济不确定性可能会对消费者可自由支配的开支及其对我们产品和服务的需求产生不利影响。

- 我们受制于政府的经济制裁法律，这些法律可能使我们承担责任，损害我们在国际市场上的竞争能力。

- 任何重大的网络安全事件或对我们的信息技术系统或第三方合作伙伴的破坏，都可能严重损害用户关系，导致我们遭受重大的声誉、财务、法律和运营后果。

- 我们对开源软件的使用可能会对我们销售产品的能力产生负面影响，并使我们面临可能的诉讼。

- 我们销售的产品可能产生潜在的责任，而与不良产品相关的成本可能会对我们产生重大的不利影响。

- 我们没有全面的保险，这可能会使我们面临巨大的成本和业务中断。

- 如果我们未能实施和维持有效的内部控制系统，可能就无法准确或及时地报告我们的运营结果或防止欺诈，投资者的信心和我们的ADS市场价格可能会在受到实质性的不利影响。（樵夫）