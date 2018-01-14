华米科技招股书财务：去年前9个月营收约1.95亿美元

新浪科技讯 北京时间1月14日上午消息，美国东部时间12日，小米生态链公司华米科技向美国证券交易委员会（SEC）正式提交IPO招股书。

招股书中显示，华米拟议的最高筹资额为1.5亿美元，在纳斯达克全球市场板块上市，股票代码为“HMI”。招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间及股票发行数量。

招股书显示，截至2017年11月30日前两个月，华米的营收为4.767亿元人民币（约合7160万美元），净利润为5220万元人民币（约合790万美元）；在2017年第四季度，华米智能可穿戴设备的出货量为650万件。

以下为招股书中华米财务和运营数据摘要：

下列是我们截至2017年11月30日前两个月及2017年第四季度特定运营数据

- 营收：截至2017年11月30日前两个月，我们的营收为4.767亿元人民币（约合7160万美元），包括小米可穿戴产品收入3.45亿元人民币（约合5190万美元），以及自有品牌产品及其它部分收入1.317亿元人民币（约合1980万美元）；

- 毛利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的毛利润为1.213亿元人民币（约合1820万美元）；

- 净利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的净利润为5220万元人民币（约合790万美元）；

- 调整后净利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的调整后净利润（排除以股权支付的补偿支出后）为6190万元人民币（约合930万美元）

- 出货量：2017年第四季度，我们智能可穿戴设备的出货量为650万件；2017年前9个月，智能可穿戴设备出货量达1160万台；截至2017年9月30日，自公司2013年成立以来的设备出货量达到4530万台；

- 截至2017年9月30日，我们的移动应用的注册用户总数达到4960万。

详细财务数据见下图：

（轶群）