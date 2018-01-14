华米公司概况：智能可穿戴设备出货量达到4530万台

新浪科技讯 北京时间1月14日早间消息，美国东部时间12日，小米生态链公司华米科技向美国证券交易委员会（SEC）正式提交IPO招股书。

招股书中显示，华米拟议的最高筹资额为1.5亿美元，在纳斯达克全球市场板块上市，股票代码为“HMI”。招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间及股票发行数量。

招股书显示，截至2017年11月30日前两个月，华米的营收为4.767亿元人民币（约合7160万美元），净利润为5220万元人民币（约合790万美元）；在2017年第四季度，华米智能可穿戴设备的出货量为650万件。

瑞信证券（美国）有限责任公司、花旗全球市场公司和华兴证券（香港）有限公司将担任本次IPO的承销商。

以下为华米招股书摘录：

公司概况

我们的使命：

我们正通过智能可穿戴技术和数据驱动创新，转变个人与互联网的连接方式以及人与人之间的连接方式。我们的使命是让世界变得更具连接性。

我们的全球市场领先地位：

我们是一家以生物识别技术和活动数据驱动的公司，在智能可穿戴技术领域拥有丰富的专业知识。根据市场研究公司Frost & Sullivan发布的报告，在2017年前9个月，我们的智能可穿戴设备出货量达1160万台，超出世界上其他任何一家公司。截至2017年9月30日，我们自2013年成立以来的设备出货量达到4530万台，迅速确立了我们在全球市场的地位和品牌知名度。

我们相信，我们拥有全球智能可穿戴行业最大的生物识别和活动数据库之一。我们的移动应用Mi Fit和Amazfit与我们的智能可穿戴设备携手并进，为用户提供对其生物识别和活动数据的全面了解和分析。截至2017年9月30日，我们移动应用的注册用户总数达到4960万，我们从中收集了包括心率、心电图、体重、体脂肪成分、GPS跑步路线、步数、睡眠时间在内的10种测量数据。借助于大量用户广泛的生物识别和活动数据，我们可以为智能可穿戴技术开发新的应用场景并推动这个领域的创新。

我们一直是移动互联网公司、全球消费电子产品品牌小米公司的唯一合作伙伴，负责设计和生产小米品牌的智能手环、智能手表（不含儿童手表和石英表）、体重秤及相关配件或小米可穿戴产品。我们与小米签订的战略合作协议，赋予了我们在全球最优先的合作伙伴地位，以开发未来的小米可穿戴产品，并为我们提供重要的业务需求，使我们能够将产品快速推向市场，并不断加强我们的业务实力。这种庞大而明显的需求，加上我们的技术专长，进而又加强了我们对供应链的控制，并提高了我们的效率。与此同时，强大的研发能力和创新的产品丰富了小米生态的整套产品，提高了用户忠诚度，使小米与我们之间形成了一种互惠互利的关系。

我们从2014年7月份开始发售小米手环（Mi Band）系列产品，截至2017年9月30日，共售出4000万个小米手环系列智能产品。除小米可穿戴产品，我们还利用小米公司现有分销网络，推广我们自有品牌的智能手环及腕表Amazfit。我们与小米公司的合作一直是我们业务增长的主要动力。小米公司是我们所有小米可穿戴产品的唯一客户和分销渠道，小米可穿戴产品的销售额分别占到我们2015年、2016年以及截至2017年9月30日的前9个月总营收的97.1%、92.1%和82.4%。

自成立以来，我们的业务取得了快速增长。我们的营收由截至2015年12月31日年度的人民币8.965亿元，增至截至2016年12月31日年度的人民币15.565亿元（约合2.339亿美元），同比增长73.6%；2016年前三个季度营收为人民币9.435亿元，而2017年前三个季度营收为12.962亿元（约合1.948亿美元），同比增长37.4%。截至2015年12月31日的年度，我们的净亏损为人民币3790万元，截至2016年12月31日的年度净亏损为人民币2390万元（约合360万美元）。

在截至2015年9月30日的前9个月，我们的净收入为人民币9510万元（约合1430万美元），相比之下，截至2016年9月30日的前9个月为净亏损人民币1900万元。我们经调整后的净利润（不包括股权激励费用）由截至2015年12月31日年度的人民币1810万元，增加到截至2016年12月31日年度的人民币8170万元（约合1230万美元），再由截至2016年9月30日前9个月的人民币2430万元，增加到截至2017年9月30日前9个月的人民币1.437亿元（约合2160万美元）。

市场机遇和强大趋势：

全球智能可穿戴设备市场近年来增长迅猛，预计这种增长势头在不久的将来仍将继续保持。根据市场研究公司Frost & Sullivan发布的报告，全球智能可穿戴设备市场规模从2014年的17亿美元增加至2016年的160亿美元，而发货量由2014年的2930万台增加至2016年的1.029亿台。Frost & Sullivan报告还显示，到2021年，全球智能可穿戴设备市场规模预计将达到462亿美元，从2016年到2021年，年复合增长率年均为23.6%，发货量达到2.819亿，年复合增长率平均为22.3%。2015年，按出货总量计算，中国已超过美国成为全球最大的智能可穿戴设备市场，而且预计还将继续保持在全球主要市场的最高增长速度。

我们相信，智能可穿戴技术和生物识别应用场景（包括运动和健身应用场景），正在重新定义个人与设备、个人与互联网以及人与人之间的连接方式。智能可穿戴技术与用户交互和收集数据的无缝方式，让更广泛和更多元化的生物识别数据和活动数据的聚合和分析成为可能，进一步推动了创新。由不断改进的算法和人工智能技术驱动的快速扩展的应用场景，反过来又推动了下一代产品的开发。此外，智能可穿戴技术公司收集的数据指数级增长，正在推动新的商业模式和变现机会的出现。

我们认为以下是推动智能可穿戴技术需求的主要趋势：

- 人们对健康和健身产品和服务的意识不断增强；

- 在医疗保健和医疗领域的应用不断增加；

- 物联网（IoT）设备的出现和普及；

- 优质产品价格越来越有吸引力。

我们的竞争优势：

我们认为以下竞争优势有助于我们取得成功，并实现我们与竞争对手的差异化：

- 庞大的数据库和强大的算法；

- 强大的研发能力；

- 广泛的应用场景；

- 高效的供应链管理；

- 与小米公司互惠互利的关系。

我们的策略：

我们计划采取以下策略来实现我们的使命：

- 加强我们的数据分析能力和相关技术；

- 提升我们的品牌知名度；

- 在国内外市场进行扩张；

- 拓展应用场景并构建我们的生态系统；

- 实施战略合作和收购。

我们的挑战：

我们完成使命以及执行既定战略的能力受到以下风险和不确定性的影响，其中包括与我们的能力有关的风险和不确定性：

- 继续保持与小米公司的全面合作；

- 开发和商业化新产品、服务和技术；

- 在相关市场的竞争中脱颖而出；

- 及时预测和满足消费者的喜好；

- 推广包括Amazfit在内的自有品牌产品，提升品牌知名度；

- 继续为我们的用户提供准确的测量、数据和建议；

- 高效管理我们的代工商和零部件供应商；

- 保护我们的知识产权和财产所有权。（清风）