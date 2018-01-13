美国通用欲明年量产无人驾驶汽车

新华社芝加哥1月12日电（记者王强）美国通用汽车公司12日宣布，它已向联邦交通管理部门提出申请，准备在2019年投放量产无人驾驶汽车，用于公共网约车服务。这将是美国首款量产的无人驾驶汽车。

通用汽车说，它已向美国交通部为其第四代自动驾驶汽车Cruise AV提出安全申请。这款没有司机、没有方向盘、没有脚踏油门和刹车的小型车是基于雪佛兰Bolt电动车打造的。原有的司机位置变成了一个乘客前座，形成左右对称布局，而中控部分只有一个显示屏和少量按钮。

在汽车企业竞相研发无人驾驶车的背景下，通用汽车通过收购硅谷的一家科技公司加快无人驾驶技术开发，而其整车生产线仍在汽车厂家聚集的密歇根州。

如果获得上路安全许可，通用的这款无人驾驶车将在2019年开始服务公共网约车。乘客通过手机约车APP提出申请，无人驾驶车将被派至约定地点，接上乘客后自动送至目的地。乘客可提前通过手机设置车内温度和喜欢的电台，行驶中万一遇到紧急情况可以通过车内按钮停车等待救援，而中控大屏可实时向乘客提供各种相关信息。

通用汽车公司宣称，他们的愿景是零事故、零排放，并通过推广自动驾驶分享服务实现道路零拥堵。