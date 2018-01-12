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盖茨：癌症治愈技术将来可能攻克所有传染病

盖茨：癌症治愈技术将来可能攻克所有传染病
2018年01月12日 18:09 新浪科技
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比尔·盖茨 资料图比尔·盖茨 资料图

　　新浪科技讯 北京时间1月12日晚间消息，微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)日前在摩根大通于旧金山举办的“年度医疗大会”(Annual Healthcare Conference)上表示，医学研究者们正在研究的癌症治愈技术，将来可能被用来“控制所有的传染病”。

　　对于癌症研究的未来，盖茨一直寄予厚望。他表示，这些研究并不局限于其狭义的研究范围。盖茨认为，同样的治疗方法，将来还可能被用于控制所有的传染病。

　　盖茨在大会上称，当前许多发达国家用来治疗癌症患者的免疫疗法，将来可能被用于控制多种传染病，如艾滋病(HIV)、肺结核和疟疾等。

　　但遗憾的是，盖茨同时指出，那些主导着这些治疗技术研究的制药和生物科技公司，由于缺乏利益刺激或许对这样的应用不感兴趣，但他们确实应该这样去做。

　　盖茨说：“和其他领域一样，医疗市场也倾向于为那些有支付能力的客户服务，而不是无支付能力的人群。但在过去的十年，事实证明，我们应该拓展市场所能触及的范围。这样，那些最令人兴奋的创新也能惠及到最迫切需要的人群。”

　　此外，盖茨还相信，他的“盖茨基金会”可以通过向私企提供“更好的预测能力”来帮助它们降低风险。

　　据预计，2016年全球大约有44.5万人死于疟疾，100万人死于与艾滋病有关的疾病，170万人死于肺结核病(其中包括40万艾滋病患者)。如果癌症治愈技术能阻止这些疾病的传播，并帮助治愈已感染这些疾病的患者，则死亡人数将大幅下降。

　　但目前，癌症治愈技术的研究还刚刚起步。正如盖茨所说，那些面向“富人市场”健康问题的研究，也能帮助医生们解决“穷人世界”的问题。

　　例如，对诸如阿尔兹海默病(即老年痴呆症)这样的神经变性疾病的研究，对因在贫困环境中长大而患上认知障碍问题的上亿孩子们而言，也是非常有帮助的。此外，对于在非洲和南亚地区试图解决营养不良问题的研究人员，他们可能从肥胖症研究中获取有价值的信息。

　　盖茨在演讲的最后表示，在我们的有生之年实现健康平等不仅仅是可能的，也是势在必行的。(李明)

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