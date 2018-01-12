黄仁勋：英伟达GPU不受安全漏洞影响

钱童心

英特尔日前发布声明称，近期的补丁可能对某些芯片会造成影响，导致计算机出现比正常情况下重启更为频繁的现象。

GPU的发明者英伟达创始人、CEO黄仁勋在CES期间对第一财经记者独家表示：“英伟达的图形芯片GPU不受安全漏洞的影响。”

在谷歌研究人员发现了英特尔和AMD等公司的CPU芯片存在重大的安全漏洞后，微软、苹果、亚马逊等公司都立即采取优化措施，包括更新部署后的识别、测试和软件更新改进等。

黄仁勋对第一财经记者表示：“我们已经给软件驱动打上补丁，因为软件系统是要用到相关的CPU的，但整个过程完成得非常快。”黄仁勋强调，英伟达的GPU是完全没有安全问题的。他还表示，比这次发现的CPU更让人惊讶的是，人们竟然花了那么多时间才发现了它，这本身就是一个问题。

英特尔已经承认，黑客确实有可能利用这一漏洞来窃取安装英特尔芯片的计算机、手机和其它电子设备中的信息。而如果这种情况发生在汽车中，后果将更不堪设想。

黄仁勋的表态说明在目前自动驾驶领域当中广泛使用的GPU芯片是安全的。自动驾驶技术是英伟达近年来发展的重点。凭借人工智能GPU芯片，英伟达在今年的CES展上发布了一款自动驾驶领域的系统级芯片Xavier，以及联合黑莓旗下软件公司QNX发布全球首个符合ISO 26262等国际功能安全标准的人工智能自动驾驶平台NVIDIA DRIVE，即使在操作员失误、环境或系统出错的情况下也能安全运行。

黄仁勋对第一财经记者表示：“安全性是自动驾驶汽车最为重要的特性。即使出现问题，它也必须能够安全运行。这一功能安全平台是我们有史以来最重要的投资之一。它将成为助力汽车制造商将自动驾驶汽车推向市场的关键性因素。”

英伟达在早些时候还发布了采用神经网络实现车辆自动驾驶的平台NVIDIA DRIVE AV。当被问及何时才会有真正使用这一自动驾驶平台和相关软件应用的产品推出时，黄仁勋说道：“目前还没有宣布任何与OEM整车厂商的合作。”

黄仁勋重申了自动驾驶产品投放市场的时间表。“我们相信L3等级的自动驾驶汽车将于2020年早期面世，L4等级的自动驾驶汽车将于2021年晚期面世，而L5等级的全自动驾驶的出租车将会在2019年实现。”他还解释到，L5全自动驾驶汽车也就是真正意义上的无人驾驶车，之所以会比L3和L4等级非全自动驾驶更早实现，是因为L5自动驾驶汽车上会拥有更多的传感器，汽车拥有的能力也会更强。

此外，他还表示：“随着汽车逐渐被计算机技术和软件所控制，它将最终成为一个电子消费品。”