气象服务公司象辑科技获1.16亿元B轮融资

象辑科技CEO邱珩

新浪科技讯 1月12日上午消息，气象服务公司象辑科技宣布获得1.16亿元的B轮融资，本轮融资由东方弘道、蓝图创投领投，人保启迪、未然资本、真成基金跟投。同时，象辑科技正式发布Gavial气象大数据云平台。

完成B轮融资后，象辑科技将继续致力于Gavial的迭代升级和商业生态建设，将对开发者和商业用户全面开放，吸引更多优秀的软件开发公司、商业气象服务公司加入到平台中来，携手共创互联网时代下的新型商业气象服务；通过对各行业服务产品的不断更新，持续增加行业气象服务软著、专利数量，建立公司专利技术集群。

象辑科技以气象AI预报技术为核心，拥有气象预报算法、专业气象服务整体解决方案和气象物联网硬件。公司推出的中国首个气象大数据云服务平台，通过融合多项特有的预报技术和丰富的历史分析能力，向环保、电网、交通、保险和新零售等天气相关行业提供权威、优质、丰富的按需定制商业气象服务。

2014年8月，“象辑科技”注册成立。目前，象辑科技已经累积200家客户，包括国家电网，民航、铁路局等，并于2017年实现盈利。

据象辑科技CEO邱珩介绍，Gavial气象云是象辑商业气象服务延伸至行业服务端的根基。公司在为行业客户提供专业解决方案的同时，通过对国家气象局数据库、全球各中心气象预报、物联网众包气象观测、行业运营监测四个维度的数据进行汇集、降噪，综合构建权威气象数据大数据基础云平台。

Gavial首席设计师陈俊锋介绍称，公司的Gavial气象云平台集数据存储、应用运算、软件输出为一体，并凭借其丰富的数据和应用插件，使互联网企业和创业者在商业气象服务领域的开发更便捷、成本更低、效率更高、周期更短。随着开发者和用户的增多，互联网企业和创业者可在Gavial的PaaS层上使用和创造气象应用、插件，使平台更丰富、更共享、更发展；公司为行业客户提供的服务，则让Gavial的SaaS服务不断升级，并且可让行业数据为平台的IaaS层提供强有力的支撑，丰富和完善Gavial气象云的应用生态。

作为本轮融资的领投方之一，弘道资本张逸龙认为：“美国商业化气象市场发展快速、扎实，在防灾减损、保险、商业智能等方面都有突出公司跑出来，成为独角兽企业。中国气象商业化还处于起步阶段，同样是气象灾害严重、实体经济体量巨大的国家，中国具备美国一样巨大的市场潜力。”(王上)

象辑科技融资历程:

2014年12月，象辑科技曾获得来自东科创星和唯猎资本的1000万人民币天使轮投资；

2016年，象辑科技获得东科创星、唯猎资本、春晓资本、真格基金的2800万人民币A轮融资；

象辑科技还曾获新洋丰、真成基金、中广核2500万人民币A+轮融资。