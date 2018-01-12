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特斯拉Model S推儿童版车型 车主年龄最小3岁

特斯拉Model S推儿童版车型 车主年龄最小3岁
2018年01月12日 10:40 TechWeb
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　　TechWeb报道 1月12日消息，据特斯拉最新发布的2017年第四季度销量显示，特斯拉在2017年交付量约为103000辆，其中，特斯拉Model S在第四季度创销量新高达15200辆。但你知道在这些车主中，年龄最小的车主多少岁吗？最近，特斯拉给出了答案：三岁。

　　其实，特斯拉Model S系列车型中，还有一款特别打造的车型，即Model S For Kids。这是一款由特斯拉联合玩具厂商Radio Flyer推出的儿童电动车。这款儿童电动车与原版车相似度极高，纯电动动力，流线型车身，俨然是一台迷你版的Model S。

　　特斯拉表示，出于安全考虑，这辆车只有两个速度档；最高速度仅有10KM/H，家长可以在小车中控台附近找到切换按钮，换回安全速度约为5KM/H--和正常成人步速差不多。

　　充电方面，据特斯拉介绍，这台儿童电动车带有特斯拉专门配置的充电器，仅需3个小时即可充满，比普通的儿童汽车快三倍；此外，它还支持直接更换电池。

　　据特斯拉透露，儿童版的Model S只有一个座椅，适合 3-8 岁的儿童，最大载重约 37kg。和原版一样，儿童版的车前盖下面也是一个巨大的储物箱，同时它还具备车载音响系统功能，AUX接口接上手机后就能听歌。

　　特斯拉表示，从今日起至月底，特斯拉车主可以通过引荐奖励计划来获取这台特斯拉儿童车。

特斯拉Model S
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