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智能驾驶视觉供应商CalmCar完成3000万元Pre-A轮融资

智能驾驶视觉供应商CalmCar完成3000万元Pre-A轮融资
2018年01月12日 10:34 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月12日上午消息，智能驾驶视觉供应商CalmCar（天瞳威视）宣布获得国中创投3000万元Pre-A轮融资。在此之前，CalmCar于2016年12月获得德联资本领投的1000万元天使投资。

　　CalmCar本轮融资主要用于大规模商用实时采集分析设备，前装视觉环境感知系统的量产以及组建位于底特律Farmington Hill的北美工程中心。

　　CalmCar成立于2016年3月，致力于开发基于深度学习技术的嵌入式视觉产品，为自动驾驶提供视觉感知系统，以及驾驶环境分析数据，成功运用于汽车主动安全、移动机器人、智慧交通与智能安防等领域。核心团队由欧美海归硕博士组成，均拥有海外Tier1汽车主动安全电子、机器视觉、大数据等行业多年工作经验。

　　CalmCar Vision System，是一套基于“深度学习技术”的人工智能视觉系统，能够全面认知复杂路况，精准感知、预测车辆行驶过程中的交通情况，实现驾驶场景实时理解、驾驶行为实时分析等功能，为汽车主动安全系统与自动驾驶技术提供可靠的环境感知与视觉平台。

　　据介绍，CalmCar Vision System搭载微型嵌入式芯片（GPU），拥有针对汽车视觉系统设计优化的深度学习架构，大幅度提高部分遮挡物体的识别精度。多于30帧每秒的实时检测率，可实现140米车辆检测（可追踪到170米）、70米行人以及骑车人检测（追踪到80米）、80米行车线检测与追踪、路牌路标的检测与识别以及交通灯的检测与识别，服务于具备AEB、LKA、ACC等主动安全功能的高级驾驶员辅助系统（ADAS）。同时，基于CalmCar的多摄像机融合定位传感器系统，正在成为多个智能驾驶系统的全方位环境感知解决方案。

　　CalmCar创始人兼CEO王曦表示：“2018年公司将继续推进与目前合作的整车厂、Tier1以及图商的联合研发与验证进程，实现CalmCar在多个智能驾驶应用场景率先落地；快速推进CalmCar前装与后装量产；进一步加深与NVIDIA等核心芯片供应商的合作。同时，大规模推广用于智能驾驶的CalmCar商用实时采集、分析、监控设备以及云端数据等服务。此外，CalmCar紧跟客户需求，2018年初将完成组建位于底特律Farmington Hill的CalmCar Vision Systems LLC工程中心，直接对接北美市场。”

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