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化解尴尬：微软重新推送面向AMD旧平台芯片漏洞补丁

化解尴尬：微软重新推送面向AMD旧平台芯片漏洞补丁
2018年01月12日 11:05 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　与英特尔相比，AMD处理器受“幽灵”和“熔毁”两个漏洞的影响要更小一些。但出于安全方面的考虑，软硬件厂商还是要合作推出补丁。比较尴尬的是，微软近期发布的更新，对AMD平台却不太友好。许多AMD用户反应，他们遇到了安装失败的情况，甚至导致系统陷入了死循环。好消息是，在紧急撤回补丁并作进一步调整之后，微软终于重推出了面向AMD平台的处理器漏洞补丁。

旧款AM2接口的AMD速龙X2 4200 CPU旧款AM2接口的AMD速龙X2 4200 CPU

　　这个补丁的编号为KB4056892，自1月3号发布以来，其导致许多AMD机器无法使用。微软在分析后表示，遇到问题的仅限于那些能够运行Windows 10的旧款"速龙X2”处理器。

较新的FM2+接口的AMD速龙X4 860K CPU较新的FM2+接口的AMD速龙X4 860K CPU

　　昨天，微软已经重新开始向AMD用户推送修改后的安全补丁，一周没有收到更新的老机器用户现在可以放心安装了。

　　不过PC Gamer的Paul Lilly指出，微软将本次意外归咎于AMD公司的错误文档：

　　我司已收到一些来自AMD设备用户的报告，其表示系统在安装安全补丁后进入了无法启动的状态。

　　我们在调查后发现，部分AMD芯片组未能遵从此前提交给微软、用于开发减缓Spectre和Meltdown漏洞的文档。

　　对此，AMD于本周早些时候向TheVerge 回应：

　　双方均已意识到、并且正在制作一个更新，以解决这个问题。预计很快就可以向受影响的设备推送。

　　[编译自：TechReport，来源：Microsoft]

AMD补丁芯片
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