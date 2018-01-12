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英特尔重申“客户至上”：未来会变得“更加透明”

英特尔重申“客户至上”：未来会变得“更加透明”
2018年01月12日 10:00 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　“幽灵”（Spectre）和“熔毁”（Meltdown）两个处理器漏洞，给芯片巨头英特尔的声誉造成了重创。为了挥别这起事件带来的阴霾，以及重振客户对该公司的信心，英特尔CEO科再奇（Brian Krzanich）在CES 2018主题演讲前特地花了几分钟来说明。原以为科再奇会回避这些问题，没想到他出人意料地开诚布公了。

　　首先，该公司与软硬件伙伴密切合作：英特尔承诺会在1月15日、向受影响的90%处理器产品推送更新，剩余部分也将在月底前获得“免疫”能力。

　　其次，他向科技行业写了一封公开信：信中讲述了该公司对客户的承诺，同时再次向密切合作的伙伴们表示了感谢，敦促其坚持落实“客户至上”的原则。

　　此外，科再奇承诺未来会进一步提升透明度：“随着软件和固件补丁的推出，我们也学到了很多东西。我们知晓，根据具体的工作负载、平台配置、以及缓解技术，补丁对性能的影响是大不相同的。我们承诺会频繁地披露有关补丁进展、性能数据、以及其它信息的报告。”

　　接着，科再奇重申了将客户安全放在首位的重要性：“客户安全是我们当前的首要任务，这不是一个孤立的事件。为促进全行业的安全，我司承诺公开识别重大的安全漏洞、遵循负责人的信息披露规则。与行业合作、共享硬件创新，在行业层面上加速应对旁路攻击相关的进展。此外承诺为学术和独立研究者增加援助，以应对潜在的安全威胁。”

　　最后，科再奇表示整个行业都在努力争取重新赢得消费者的信任，而持续的合作，将会是实现这一目标的关键。

　　[编译自：Neowin]

英特尔补丁芯片
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