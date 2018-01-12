夏普、JDI将竞争苹果OLED屏幕订单 挑战三星垄断

新浪科技讯 北京时间1月12日晚间消息，据供应链消息人士透露，富士康旗下的夏普以及日本显示面板厂商Japan Display（JDI）都在准备竞争苹果的OLED显示面板订单。加上此前的LG，目前已经至少有3家厂商准备挑战三星在OLED面板上的垄断地位。

目前三星是苹果唯一的OLED显示面板供应商，因为目前只有三星一家公司能够达到让苹果满意的良品率。但是此前已经有消息称另一家韩国科技巨头LG将会成为苹果第二家OLED面板供应商。

然而，在苹果今年有望推出两种不同尺寸OLED设备的情况下，其他显示器面板厂商有望同样获得来自苹果的订单。

最近有消息称夏普正在搭建OLED面板生产线，并且最早有望在今年第二季度开始生产。国外媒体Digitimes报道称，如今隶属富士康电子旗下的夏普公司有可能在2018年第二季度开始生产OLED屏幕，从而与三星展开竞争。

另外，夏普还有可能为自己的智能手机产品搭载自家生产的OLED屏幕。

上个月，由于缺少OLED生产能力而遇到苦难的JDI获得了来自日本政府总计6.36亿美元的援助金。在获得这笔援助金之后，JDI将会开始搭建OLED面板生产线，并且开始竞争苹果订单。（行云）