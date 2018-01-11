法国非政府组织控诉三星：搞欺诈性营销

新浪科技讯 北京时间1月11日下午消息，据路透社报道，法国两家权益组织以欺诈性营销活动为由，将韩国科技巨头三星电子告上了法庭。

这两家非政府组织分别为Sherpa与ActionAid-Peuples，两家组织表示，三星在中国与韩国的工厂侵犯了员工的人权，与该公司此前做出的承诺相违背，而三星公司曾经将这个承诺当做他们的营销手段。

两机构在巴黎递交了诉状，被告方为三星集团以及该集团在法国的分公司。

三星电子法国分公司的发言人并没有对此消息做出回应。

三星电子在其官方网站上宣称他们遵守各国的法律和法规，并且表示公司内部有着严格的行为准则。

作为世界上最大的半导体、电视和智能手机生产商，三星表示他们尊重所有员工的基本人权，并且不会雇佣未成年人。并且三星还表示会遵守各地的相关法律，保证员工的健康。

去年法国刚刚通过了“企业责任警戒法”，这项法律规定，所有在法国销售产品的跨国企业，无论他们在何处运营，都必须尊重人权，并且保护当地的环境。

Sherpa在一份声明中称：“非政府机构通过观察发现了一些企业的实际行为与此前所作出的承诺完全不同，我们请求司法当局对这些企业的做法进行约束。”

在评估指控之后，巴黎公诉人将会决定是否对三星启动初步调查，或是拒绝受理指控。（行云）