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彭博社：中国机会更多 不少海外华人工程师选择归国

彭博社：中国机会更多 不少海外华人工程师选择归国
2018年01月11日 14:20 新浪科技
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　　导语：彭博社今日发表文章称，现在，有很多在美国工作的华人科技人才倾向于抓住回中国工作的机会，因为在当今中国，风险资本充足，政府愿意为尖端研究提供财政奖励。美国培养的中国人才正在成为推动中国企业全球扩张的关键力量，也是中国努力主导人工智能、机器学习等下一代技术的中坚力量。

　　以下为文章全文：

　　几年前，王翌还在为美国梦而奋斗。他从普林斯顿大学毕业，在谷歌找到一份工作，在硅谷买了一套宽敞的公寓。

　　但是，在2011年的一天，他让妻子坐在厨房桌边，告诉她，他想搬回中国。他厌倦了在搜索巨头公司担任产品经理的工作，心里有一种回家乡创办公司的冲动。尽管如此，劝说妻子放弃加利福尼亚而回上海，仍然不是一件容易的事。

　　“我们刚刚发现她怀孕了，”37岁的王翌回忆说，当时他在公寓里来来回回走了几个小时。“在作出决定前的几个星期里，我们感到非常不安，但最后她还是来了。”

王翌王翌

　　他的赌注获得了回报：他所创办的英语教学应用“英语流利说”大受欢迎，去年7月筹得1亿美元，使他进入越来越长的归国硅谷成功校友名单，未来将更加美好。从Facebook到Alphabet旗下的谷歌公司，硅谷巨头正在面临中国科技人才流失的局面，王翌的决定是这种趋势的一个缩影。

　　美国培养的中国人才正在成为推动中国企业全球扩张的关键力量，也是中国努力主导人工智能、机器学习等下一代技术的中坚力量。中国大学毕业生以前觊觎海外名校、工作和外国国籍，现在，有很多人倾向于抓住回国工作的机会，因为在当今中国，风险资本充足，政府愿意为尖端研究提供财政奖励。

海外中国留学生归国人数海外中国留学生归国人数

　　“越来越多的人才正在回归，因为中国在创新领域确实具有良好的发展势头，”史宾沙公司（Spencer Stuart）猎头及技术实践主管祁瑞峰（Ken Qi）说，“这仅仅是个开始。”

　　对于长期在国外工作或学习后回国的人，人们称之为“海龟”（“海归”的谐音）。尽管就职于美国科技巨头能够带来无与伦比的地位，但现在，服务于本土企业——从互联网巨头腾讯控股公司到新闻巨头头条等后起之秀——也能让人艳羡不已。以前，百度公司在人们心目中只是一家中国搜索巨头，其他业务鲜为人知，自从前微软执行副总裁陆奇加入百度执掌人工智能（AI）部门后，他已成为近几年最引人注目的海归。

陆奇陆奇

　　阿里巴巴集团的异军突起成为出国人员回归的催化剂。这家电子商务巨头于2014年在美国完成了世界上最大规模的首次公开募股，推动了国内企业的规模和创新能力。阿里巴巴和腾讯现在已跻身全球最有价值的10家公司之列，与亚马逊和Facebook等公司并驾齐驱。中国的风险资本与美国同行展开竞争：在世界上五个最有价值的初创公司中，三个位于北京，而非加利福尼亚。

　　2017年，由智库中国与全球化中心和招聘网站智联招聘联合发起了一次调查，1821人参与其中。结果显示，科技已经取代金融，成为令海外归国人员趋之若鹜的最大吸引力，在回国动机中所占的比例为15.5%，比2015年的民意调查数据上升了10%。

　　并非所有人都选择放弃硅谷。领英（LinkedIn）2017年一份报告显示，在美国超过85万名人工智能工程师中，7.9%是中国人。其中当然包括许多与大陆没有牢固联系的华裔，或者对在那里工作感兴趣的人。然而在美国的AI领域，华裔工程师的数量多于中国同行，尽管前者只占美国人口的1.6%。

谷歌总部园区谷歌总部园区

　　然而，寻找海外回国人员为猎头行业带来了繁荣。在微信和Facebook的移民群组中，猎头和工程师互相讲段子、发动图。陆奇的招聘信息言简意赅：如果你已取得永久居留权，没有孩子或孩子准备上大学，不妨在网上发来简历。

　　在过去的三年中，Jay Wu已经为中国公司挖来了100多名工程师。这位硅谷猎头公司Global Career Path合伙人尚未成为职业猎头之前，就在网上为学生开设了在线社区。眼下他住在旧金山，使用着十几个微信群来挖掘线索。

　　“如果要密切关注圈内发生的事情，以及广播线下活动，微信是非常好的渠道，”他说。作为一名加州大学伯克利分校的毕业生，Jay Wu已经为阿里巴巴集团、京东以及携程举办过招聘活动。

　　把库比蒂诺或是山景城的技术人员挖到北京并非易事。不过，这里的科技巨头拥有三大法宝：快速增长的工资、机遇，以及一种家的感觉。

　　中国的网络空间正处于泡沫时期，互联网公司提供的薪酬往往会超过美国同行。据说有一家初创公司雇佣了一名人工智能工程师，在四年内，一共向他提供了价值3000万美元的现金和股票。

　　对于不愿放弃美国舒适性的工程师来说，中国公司正在走向他们。阿里巴巴、腾讯、Uber的竞争对手滴滴出行和百度公司都在硅谷建设或扩建实验室。

阿里巴巴总部园区阿里巴巴总部园区

　　不过，归国后的职业机会更多。尽管中国的工程师在硅谷很多，但晋升的难度非常大，这一现象被称为“竹子天花板”效应（Bamboo Ceiling）。

　　“越来越多在硅谷任职一段时间的中国技术人员最终会发现，对他们来说，加盟一家快速成长的中国公司是明智的选择，”风投公司纪源资本管理合伙人童士豪（Hans Tung）说。“无论是在谷歌、LinkedIn、Uber还是Airbnb公司，都有一些中国技术人员正在考虑‘留下还是回去’的问题。”

亚裔占有约30%的专业岗位，但晋升高管和经理的人少很多亚裔占有约30%的专业岗位，但晋升高管和经理的人少很多

　　相对于职业前景而言，一些人单纯对中国私密数据的规模和空间实验的便利性更感兴趣。如今，腾讯旗下的微信无处不在，但它是由一支小团队在几个月内打造出来的，这已成为企业内部创造力的有力证据。现代计算需要大量数据的驱动，与西方人相比，中国公众不太关心信息分享情况。例如，初创企业商汤科技（SenseTime）与公安部门联手，可对面部、种族等所有信息进行跟踪。

　　中国的7.51亿互联网用户已经成为一个巨大的培养皿。对于那些渴望把理论变成现实的人来说，大笔资金和海量数据是无法抗拒的诱惑。

　　2010年，徐万鸿在卡耐基梅隆大学获得计算机科学博士学位后加入Facebook，开发信息流。在一次偶然机会，他与到美国访问的中国初创公司UCAR技术团队结识，并通过网络进行交流。2015年，他进入该公司。如今，他供职于视频服务商快手公司，据说公司市值超过30亿美元，为了到北京上班，他每天往返20公里，和在Facebook的时候大不一样。

　　“我不是为了拥有一幢大房子才去美国的。我去是为了解决一些有趣的问题，”他说。

　　还有一些人际关系问题：技术人员都不否认的一个事实——横亘在上海和旧金山之间的，除了11小时的飞行距离，还有更大的文化鸿沟。

　　在重庆土生土长的杨水世（Yang Shuishi，音译）在微软的雷德蒙德园区找到了梦寐以求的工作，成为了一名软件工程师。但人口稀少的美国郊区并不适合单身汉，尽管在谷歌和Facebook工作多年，但无聊至极的生活让他最终选择了回国。

　　“你只是那台庞大机器当中一个无足轻重的钝齿，永远也看不到光明的未来。我的朋友纷纷回国，他们看好中国的经济和庞大的社交趋势，”他说，“哪怕我因为空气污染减寿十年，回到中国也好过留在美国。”（斯眉）

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