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猎豹傅盛：对CES新奇感已过，要抓住机器人的机会

猎豹傅盛：对CES新奇感已过，要抓住机器人的机会
2018年01月11日 12:17 第一财经
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　　刘佳　

　　第三次来到CES的猎豹移动CEO傅盛说，他对CES的新奇感正在减弱。

　　“只是常规地去看一下发展成什么样，然后再看看有哪些借鉴。”在CES第一财经采访间接受独家专访时他这样说。

　　三年前，正值人工智能经历大突破，从业者们连看到Demo都觉得特别激动。但一个技术的产品化和产业化有很长的路要走，真正把它变成大众喜欢的产品，中间必然经历一个周期。傅盛认为，现在正经历的就是技术发展周期带来的审美疲劳。

　　不过，AI相关的机器人方向，仍然是傅盛来CES关注的方向，也将是猎豹接下来出击的重点。他对第一财经记者独家透露，接下来猎豹很快将推出自己智能音箱“小豹音箱”，还将把AI应用到机械臂等领域。

　　此外，傅盛还对第一财经记者说，猎豹有一个大计划：将要从最擅长的安全切入区块链，不涉及到交易，帮助用户保护数字资产。

　　AI最大挑战来自“跨界融合”

　　对于猎豹去年AI业务的表现，傅盛打了90分。

　　他说，猎豹做AI是“一穷二白”，因为此前猎豹所擅长的技能都在工具App上，对于AI完全没有经验基础，要从零开始构建AI。“怎么进入AI体系化进行思考，去理解这个机会，进行跨界的整个重塑，可能是最大的挑战。因为，光靠AI的技术和算法并不能完成真正的落地，而真正理解应用和理解各种产品的人又未必理解AI。”

　　比起跨界思考AI到底怎么做，傅盛倒不怎么担心市场竞争带来的挑战。现在互联网公司言必称AI，他觉得这可能是件好事，因为大家把AI讲得这么热火朝天，但真正落地的产品寥寥无几。毕竟产品才是推动这个行业进步的根本的动力，大家一起摸索、互为指教是好事。

　　而在猎豹内部，傅盛首先是推动的一件事就是推动AI场景化和产品化的突围。例如，猎豹围绕海外用户进行的个性化内容推送，以及海外直播平台Live.me的人脸审核以及一些内容的鉴别，背后都是通过AI的技术实现。

　　甚至就连猎豹员工现在的上下班的打卡系统，用也是猎豹自己的人脸刷卡技术。

　　对外，猎豹进行了一系列投资和研发，包括孕育猎豹旗下的子品牌猎户星空。在去年被业界誉为人脸识别年度世界杯的微软百万名人识别竞赛中，猎户星空获得百万名人识别子命题有限制类(只使用竞赛提供数据)第一名。和可以无限制地使用外部数据不同，有限制类比拼的主要是团队的算法能力。

　　自己的算法或者技术参数得到验证是一方面，更关健的还是应用场景和产品结合起来，把AI真正落地。

　　去年猎户星空和喜马拉雅合作的小雅音箱，这款音箱从麦克风阵列到语言转文字、NLP到TTS语音合成，全部由猎户星空一手打造。此后，小米AI音箱的语音转文字里大部分的结果，以及声音TTS也是由猎户星空提供。

　　在初步打通整个语音全链条后，傅盛对记者透露，猎豹将马上发布自己的小豹音箱。“今年肯定是一场更大的血战。”他说，猎豹不会把追求多大的智能音箱市场份额作为自己的目标，而是要真正把语音入口这件事情的技术和产品的体验点做到足够好。

　　对于All in AI的猎豹来说，小豹音箱只是猎豹AI技术落地产品之一。傅盛透露，猎豹还做了在深度学习的室内导航，并且在一些机械臂相关的一些技术上有更多突破，将在今年3月21日发布。

　　不是中年危机，是加速适应

　　对猎豹来说，唯一不变的就是变化本身。

　　从最初的金山毒霸，到另辟蹊径将工具类产品出海，再到转型内容，做AI机器人。不久前猎豹还把流量生意从线上做到了线下，投资了豹便利。现在，傅盛又认为区块链也是一个很重要的新应用。

　　“傅盛是不是中年危机了，总要尝试新东西，总要找战斗的感觉?“极客公园创始人张鹏在一场CES活动上问他。

　　傅盛说，大家只注意到猎豹出海，但要说起历史，猎豹最早的原型是金山毒霸。在那个时代，和它同批的企业是瑞星、江民、卡巴斯基，甚至国际上包括赛门铁克、迈克菲，但在经历了个人PC安全到手机安全后，这些安全厂商在个人领域几乎难觅身影，如果不适应外在环境变化，猎豹很可能也和它们一样找不到了。

　　同理，如果猎豹当时在手机的工具上不走出海外这条路，今天在中国手机独立的工具开发商中，恐怕也基本上没有了。

　　傅盛对第一财经记者坦言，自己也很无奈，“我当然希望我们做一家一个业务上的百年老店，但是这个事情看上去越来越难，或者有的时候得凭点运气。”

　　他把这比作打德州扑克，“当你抓了一手牌，你发现不好，你就放弃然后再去抓一手，但是你要保证你的筹码还在牌桌上。”

　　AI 的技术方案是基础主线。来看看猎豹最新抓到的牌，一张是区块链，一张是无人货架豹便利。这也对应了傅盛对于后互联网时代的判断：流量垂直化、个性化，线下红利期到来和 AI 创造的新场景。

　　值得注意的是，这也是猎豹首次正式确认进军区块链业务。傅盛评价，区块链技术是一个能够极大的调动参与者热情的技术。他认为，区块链最核心的并不是一个简单的所谓数字货币，更多地是一个社会关系的重构，是一个去中心化的不可撤销的合约系统。

　　尤其猎豹有80%的用户来自海外，这些4亿左右的海外用户也急需区块链的各种服务。“比如你买的比特币你总得保证它的安全，我们就是做安全的。所以区块链的安全，这一方面的一些安全的技术、工具，猎豹都会提供。”傅盛说。

　　相比区块链，豹便利则是猎豹在国内做的线下无人货架的新尝试。这一业务从11月初开始运营，不到两个月的时间内已经进驻三十多个一线、二线城市，线下铺设5000个点位。

　　过去一两年的时间，业界很少看到单纯从线上流量成长起来的创业公司，但是却见证了滴滴、美团等等从线下流量成长起来的巨头型的公司。傅盛说，做豹便利一是看到了线下红利期的机会，二是觉得团队不错，三是因为现在无人货架为了冲量做地推，造成一定的资源浪费，豹便利要做的单个货架的运营效率才是关键。

　　不过，无人货架是个全新的战场，不需要自有的零售代理商基础，完全是终端市场需求决定供应链改革的新玩法。对于一向擅长出海业务的猎豹，面对国内竞争激烈的无人便利市场，真的做好准备了吗?

　　“很多时候打仗并不是等你做好准备才去做的，但至少我们比6、7年前创业的时候要做好准备了。”傅盛说，猎豹现在账上大概有接近6亿美金的现金，另外今年盈利比去年有大幅度的增长，资金弹药和人才储备也和之前不一样。

　　“我觉得这些仗都很硬，总比白手创业的时候要好。”他说。

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傅盛猎豹机器人
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