乐视云更名新乐视云联 做智能家居社区解决方案

新浪科技讯 1月11日下午消息，近日，乐视云宣布启用乐视云的新品牌：中文名称新乐视云联，英文名称LeCloud。

在新乐视下，新乐视云联将围绕视频云和物联云，做家庭互联智能娱乐云技术提供者，以物联云为核心创造智能家居社区解决方案。

据其官网介绍，视频云方面，乐视云有6大VaaS场景包括云资源、云视频、云应用、云发行、云营销、云数据，将对内容、媒体、教育、游戏、政务、体育、金融、智能硬件等几乎全行业带来视频生态化商业改革。

物联云方面，智能摄像设备接入，提供多种智能视频终端接入方案；设备接入，提供数据服务；穿戴设备互联，可接入互联网；大数据分析处理导等。此外乐视云还提供针对车联网的解决方案。

在乐视危机后，乐视云也曾经陷入危机。去年8月，乐视云视频服务器出现大面积宕机，乐视旗下多款产品和使用了乐视云服务的公司都受到影响。

而乐视云业务在去年也经历了一番人事调整。去年8月，时任乐视网CEO的梁军任命袁斌为乐视云计算有限公司董事长。到11月，孙彬被任命为乐视网副总裁兼乐视云计算CEO，全面负责乐视云计算的总体战略规划和实施、落实业务指标达成及团队管理等工作，对乐视云计算整体的损益和经营结果负责，向乐视云计算有限公司董事长袁斌汇报。在此之前，乐视云计算公司CEO兼乐视集团战略项目管理部副总裁吴亚洲发出告别信，表示自己已经正式提出离职。（宵寒）