区块链有多火？公司股价暴涨 游戏里的猫能卖几十万

2008年，一位化名为“中本聪”的人发表了一篇关于电子现金系统的九页白皮书。一年后，他挖出了比特币的第一个区块——创世区块，这是区块链历史上第一个里程碑。

十年后的今天，区块链可以说是当下最火爆的技术，很多硅谷大佬和金融巨头都在积极投资区块链行业。根据CB Insights发布的一份投资报告显示，过去的几年，美国前十大银行中，有九家都参与到了区块链行业投资，投资总金额达到2.67亿美元。

在国内市场上，基于区块链技术，有迅雷的链克、暴风播酷云、宠物游戏等互联网产品遍地开花，各大互联网公司先后入场，应用市场一片火热。

不过，对于区块链的火热，德勤中国区块链发起人秦谊则认为，整体而言，目前区块链技术尚处于萌芽期，很多项目尚未落地，就像襁褓中的婴儿，经不起不切实际地追捧或棒杀，也经不起各种未经证实的炒作和贴标签，只有在尊重成长规律的前提下踏踏实实、一步一步培育才能使其逐渐成熟。秦谊说：“要客观看待区块链，不要一味地夸大它的优点，也不要因为新技术存在缺点与局限就消极观望，而是要在寄予厚望的同时脚踏实地地去做。”

国内公司怎么“玩”区块链

网易依仗着自身的游戏实力，开发了区块链宠物游戏项目“网易招财猫”。目前其官网“bi.163.com”已经上线，页面显示的“区块链宠物猫，限量收藏，即将开启！”。据报道，网易招财猫是基于区块链技术、使用数字货币交易的宠物。

类似以太坊的在去年12月初上线的“区块链养猫游戏”——《CryptoKitties》，根据海外平台Bitgame统计，截止到2018年1月1日，《Crypto Kitties》的玩家数量达到4万名，而其中的交易金额折合人民币2.7亿元。根据Kitty Sales的数据，CryptoKitties平台上最罕见的数字小猫中有五只售价超过10万美元，最贵的数字小猫售价约为12万美元。

迅雷的链克（此前称“玩客币”），称是用来做用户激励的虚拟数字资产。用户通过玩客云智能硬件分享带宽、存储和计算能力获得的参与共享计算、贡献闲置资源的奖励。在和监管红线的擦身而过之后，迅雷迅速发布一系列公告，进行了更名，澄清了外界关于区块链数字资产与链克性质的质疑。

去年12月，暴风新影紧跟形势推出了暴风播酷云（BFC），价格高达5999元，在视频产业与区块链结合的领域发力。官方介绍显示，该产品的闲置存储空间及带宽可以用于赚取BFC积分，可为暴风系列软件及第三方CDN业务提供超大文件的存储及带宽支持，同时支持部署第三方区块链网络甚至作为第三方区块链网络的全节点。据称首批的2000台及二批15000台都很快就被抢一空。

而区块链在电商方面的应用，京东把区块链布局落地在防伪追溯、食品安全方面，供应链金融也会是拓展方向。美图则利用区块链技术来打假，利用区块链技术去中心化的优势，解决美妆电商的正品问题。

美股区块链炒作近乎疯狂

数据显示，迅雷股价自去年10月中旬起，最高累计上涨近5倍。股价暴涨的背后，被认为是玩客币带动的。迅雷强调不会将玩客币上线交易平台，用户间的交易显示，40天玩客币的价格上涨了80倍。

而沉寂已久的中概股人人公司在1月2日和1月3日连续二天累计暴涨了76.3%。1月2日，人人公司发布了RRCoin白皮书，要涉猎区块链了。据白皮书中显示，人人公司将为社交网络提供一个开源的区块链平台——人人坊，并会成立RRCoin基金会。

疯狂上涨还有在美上市的中概股中网载线，股价在1月4日飙升698.29%，创将近七年来新高。原因就是，其宣布，与区块链生态构建者——无锡井通科技合作，开拓区块链产业及相关技术。

第九城市在1月5日盘中涨幅最高一度达90%。据悉，公司正在通过换股融资等策略重建虚拟社区，并发展区块链和数字货币业务。

此外，京东近一个月涨幅也达到了21.36%。

值得注意的是，因为股价出现不正常且无法解释的波动，香港区块链咨询公司UBI Blockchain Internet近日被美国证监会暂停交易。在虚拟货币和区块链概念的疯狂行情中，UBI股价从去年12月8日的7.2美元飙涨至12月18日的87美元，短短数日内涨幅高达1108%。该公司股价甚至一度暴涨到115美元，而在去年2月，其交易价格仅为55美分。