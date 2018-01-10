440亿美元！这个数字将三星送上2017全球资本支出第1

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作者：全天候科技 张超

三星的全球资本支出已经超越多个大型投资企业，成为全球最高，这一涨幅或将持续下去。

《华尔街日报》称，三星2017年资本支出为440亿美元，较荷兰皇家壳牌和埃克森美孚这两家传统的大型投资公司支出总和还多，成为2017年全球资本支出最高企业。

数据来源：标普全球市场情报

高盛预计，未来三年科技企业每年支出将增加10%，这也就意味着三星未来三年资本支出将接近1100亿美元。

眼见芯片业利润几近触顶、资本支出还在不断增加，三星也在积极寻求新的增长点。

三星芯片业利润接近触顶

去年10月，三星曾表示，其2017年资本支出中有大约三分之二用在了半导体方面，近三分之一用在了显示屏方面。标普全球市场情报的数据显示，三星在生产半导体、显示屏以及其它产品的新设施或现有设施上的投资增长近一倍，因此，其2017年的资本支出超越了中石油（290亿美元）和中国移动（270亿美元），成功登顶2017资本支出Top10榜单。

其实，早在去年11月，摩根士丹利就在研报中称，由于闪存芯片价格下滑，芯片业已经接近触顶。

本周二，三星发布的业绩预期报告也验证了其利润增长“疲软”。报告称，与上年相比，预计2017年第四季度营业利润同比增长63.8%，达15.1万亿韩元（约合921亿元人民币），创历史新高。尽管2017年第四季度营业利润创新高，但仍低于路透社调查的分析师预测均值，后者为15.9万亿韩元（970亿元人民币）。

寻求新的增长点

看到芯片业利润天花板的三星，也在积极加码自动驾驶和物联网等领域，从而寻求新的增长点。

在美国国际消费电子展（CES）上，三星电子对外发布了自行研发的自动驾驶平台——“DRVLINE”，显露出其转型的一个方向——自动驾驶。

Engadget的报道称，该平台将允许接纳第三方硬件或软件，汽车制造商也可以生产定制的、技术先进的自动驾驶汽车。该平台开发的第一款产品将是一个多功能智能摄像头，能够发出车道偏离警告、碰撞警告、识别行人警告，预计产品将于今年发货。

早在去年3月，三星斥资80亿美元收购哈曼卡顿，被外界认为是进军自动驾驶或汽车行业的信号。之后，三星于2017年9月在法兰克福车展上正式宣布，将成立汽车商业战略部门，从事自动驾驶和高级驾驶员辅助服务（ADAS）方面的研究。

但是，三星研发自动驾驶技术的思路也很明确，不会自主开发相关硬件，而是开发相关软硬件系统，为汽车制造商使用。

但三星并没有把鸡蛋放在一个篮子里， 三星还在积极推动物联网生态系统的发展，并在过去一年里投入了140亿美元的研发经费。

在CES展上，三星再次提到两年前的目标：2020年，令所有产品都连接到互联网。三星进一步补充，目前该公司已经有90%的产品实现了物联网兼容，计划通过三星现有的物联网应用程序SmartThings，来让这些设备（电视，电话，冰箱甚至洗衣机）能实现互联互通。

转型后的三星能否最终实现盈利仍未可知。

原标题：440亿美元！这个数字将三星送上2017全球资本支出NO.1