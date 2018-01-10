从配角到主角 CES成中国家电企业主场

来源：北京商报

1月9日，美国2018国际电子消费展（CES）上，国内各大家电厂商都展示了自己的最新技术和产品，这显示出中国家电企业在国际舞台上的地位逐步抬升。根据披露的数据，各家电企业在近几年的出海过程中，不仅动作频频，业绩提升也非常显著，这与十几年前出海不顺形成了鲜明的对比。

从配角到主角

今年的CES改变了几年前欧美日韩企业占据主流的局面，据CES官方公布的消息，在全部参展厂商中，中国厂商达1551家，数量上已经占据CES展商的1/3以上。

近年来，国内家电厂商在海外的收入逐年提升。来自TCL北美的消息显示，2020年TCL电视销量排名有望从当前北美第三位跃居至第二位，目前排名前两名分别为三星和Vizio。TCL多媒体CEO王成表示，未来一定要继续扩张。近年来，TCL一直在加大国际化的脚步，财报显示，当前TCL每年营业额的一半以上来自中国以外的海外市场。

海信披露的2017年1-9月国际销售数据显示，在宏观经济下行、家电市场整体低迷的情况下，海信去年前9个月国际营销收入同比增长高达30.2%，自主品牌占比达49.5%。在深耕多年的南非和澳洲市场牢牢占据第一的情况下，品牌销售量和销售额依然都实现了30%以上的增长，并在欧洲、北美和亚太市场多点开花。在本次CES期间，这些企业都显示了各自最新的科技和产品。TCL在北美地区发布了6系、5系电视新品和Roku系列音频产品。海信则发布了专为2018世界杯打造的ULED超画质电视U7以及U9系列。

从代工到自主

家电企业加大海外渗透，一方面是因为全球化的趋势，另一方面则是由于国内市场趋于饱和。

根据奥维云网（AVC）发布的《2017年三季度中国彩电市场总结报告》显示，彩电市场遭遇史上最差三季度，2017年三季度彩电市场零售量规模为1041万台，同比下降12.9%；销售面积为689万平方米，同比下降7.3%。

中国家电企业加快“出海”的步伐，是通过海外建厂与收购双管齐下的方式，在全球市场提升了品牌的知名度。

海尔海信都在海外建厂。海尔方面明确表示，在美国建厂主要基于全球战略的考虑。在海外建厂，“降低了供应链成本，随着全球制造布局不断完善，海尔产品在全球的物流速度不断提升，有效缩短了资金周转周期，提高了海尔在全球的制造竞争力”。海信方面则表示，“去美国建工厂主要是为了贴近市场。这样可以缩短研发周期、供应周期，能够保证产品在市场上的竞争力”。

与此同时，中国家电企业近几年发起了多项海外收购。2011年，海尔收购日本老牌家电企业三洋，2012年又收购了世界顶级厨房家电企业斐雪派克；2015年，创维收购了德国电视制造厂商美兹的TV业务，海信收购了夏普在墨西哥的生产线；2016年，海尔以55亿美元的价格收购了世界顶级家电企业通用电气，之后美的进行了3项对外收购，包括东芝白色家电业务、意大利中央空调企业Clivet 80%的股权以及德国机器人制造企业库卡81.04%的股份，同年底TCL又收购了美国Novatel Wireless公司的MIFI业务。

其实，在出海这条路上，中国家电企业经历了从贴牌代工到自主品牌的转变过程。在二十世纪90年代，很多国际著名的家电跨国公司将生产转移到中国，使得中国成为全球家电生产的“大车间”。但贴牌生产并不是长久之计，贴牌生产也曾给中国家电企业带来了沉痛的教训。2003年11月，TCL集团与法国汤姆逊公司正式签订协议，重组双方的彩电和DVD业务，合资公司取名TCL汤姆逊公司。由此，TCL成为全球最大的彩电生产商，当时，汤姆逊公司彩电和DVD业务亏损2.54亿欧元。

几年来，中国家电品牌已经基本脱离单纯的代工时代，自主设计开发成为行业主流。如今，中国在全球市场已经稳居家电大国地位。

从镀金到“真金”

随着中国家电企业的崛起，欧系、美系和日系这些曾经的家电企业开始衰退，尤其是日本家电企业。以东芝为例，该公司一直在甩卖资产以拯救业绩。2016年3月，美的与东芝就收购其白色家电业务事项达成谅解备忘录，美的通过收购获得东芝白色家电业务控股权；同年12月，佳能宣布完成对东芝医疗系统的收购程序，收购金额为6655亿日元；去年9月底，东芝正式宣布，将以2万亿日元的价格将旗下存储芯片业务出售给贝恩资本财团；去年11月，东芝映像解决方案公司又将95%股权正式转让给海信。

融合网CEO吴纯勇指出，整体来说，世界家电产业格局继续生变，欧美日韩中的格局正在悄然变为中韩主导，中国企业不只是在本土市场，还在全球市场开启了一轮持续收获期，以海尔、格力、TCL等为主的中国企业开始主导世界家电产业的发展方向和竞争格局。

不过，在家电产业发展的过程中，中国企业还没有做到极致。产业观察家洪仕斌指出，中国家电品牌发展这么多年以来，从稚嫩到成熟再到如今的极速扩张，已经总结了不少的经验，也具备了一定的综合实力。当前全球一体化是大趋势，在此背景下，中国家电企业要想征战全球仅仅只拥有“一定的”综合实力还是远远不够的，想走得更远、飞得更高，还需要再进一步加强自身的综合实力，毕竟国外市场与国内市场环境不同、政策不同，所面临的诸多挑战也是未知的。

“国际市场和中国本土市场有很大的差别，国际市场重技术，国内市场重价格。”洪仕斌说，正是因为这种理念的差异，国际化的路线备受挫折。去年底，美国商务部公布针对中国生产的大型家用洗衣机的反倾销调查结果，认定中国生产的洗衣机存在倾销行为。这起最早针对三星与LG的反倾销调查，最终波及整个中国洗衣机行业。

业内认为，中国家电产业将步入转型期，在3-5年或更长的转型升级期内，家电产业尤其是出口规模或将延续波动态势。北京商报记者 石飞月/文 CFP/图