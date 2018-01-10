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腹背受敌四面楚歌市值一落千丈 GoPro失宠

腹背受敌四面楚歌市值一落千丈 GoPro失宠
2018年01月10日 00:38 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　裁员的传言沸沸扬扬地闹了一星期后，GoPro一槌定音，坐实了这个传言。9日，运动相机厂商GoPro正式宣布，在全球裁减250个工作岗位，彻底退出无人机市场。被誉为运动相机市场开拓者的GoPro曾经稳坐该行业龙头老大的位置，一飞冲天后又发力无人机市场，但仅仅几年后就落荒而逃。市场的夹击、策略的失误，这个运动相机领域巨擘的一落千丈让人唏嘘。

　　一落千丈

　　当地时间周一，运动相机制造商GoPro公布了2017年四季度财务报告，称为缓解公司资金压力，选择裁员20%，并放弃无人机业务，Karma无人机将会是其最后一款无人机产品。同时，GoPro最新的Hero6相机价格也由之前的499美元下调至399美元。

　　数据显示，GoPro去年四季度营收预计在3.4亿美元，而这一预测远低于之前制定的4.6亿-4.8亿美元的营收目标。GoPro对于裁员和停止销售Karma无人机给出的解释是，考虑到了未来的监管环境和激烈竞争。受此消息影响，GoPro的股价一度大跌33%达到创纪录的5.04美元。

　　就在GoPro的财报发出后不久，有消息称，GoPro已经聘请摩根大通帮助出售公司。GoPro首席执行官伍德曼也向CNBC表示，如有机会与更大的公司合并，进一步扩大业务规模，将会对此加以考虑。截至本周一下午，GoPro的市值已降至约10亿美元。

　　在刚刚发布的业绩报告中，GoPro在全球的总员工数量已经从1254人削减至不到1000人，但这其实并不是GoPro进行的首次裁员。2016年1月，GoPro裁员7%，2016年12月，裁员15%，GoPro当时的主席也未能幸免。裁员的脚步并未就此打住，2017年3月，GoPro再度裁员270人。

　　事实上，GoPro 2014年上市之初，股价一直高涨不断，最辉煌的时候达到近100美元，但在2015年下半年，股价一路狂跌超过80%，一度面临被集体诉讼的危险。如今看来，壮士断腕般的裁员似乎成了GoPro自救的惟一办法。

　　四面楚歌

　　与GoPro相机价格大幅下调至399美元形成强烈对比的是，在中国如日中天的同类产品小蚁相机定价仅为399人民币。巨大的价格悬殊背后是市场的强大竞争。近年来，便携式运动相机的使用越发流行，据研究公司BeigeMarkeTIntelligence预计，全球运动相机市场规模至2021年将达到100亿美元，年复合增长率为23%。GoPro曾在这片领域中占据高达94%的市场份额。

　　到目前为止，运动相机市场上的消费产品接近数百款，其中相当一部分产品来自于传统厂商索尼、尼康等，随后宝丽来也悄然加入，类似的厂商还包括松下、佳明及JVC等，比较知名的产品包括索尼的HDR系列，这些产品在性能上均不输GoPro，但价格仍旧高达近5000人民币。

　　如果说传统大厂对GoPro的冲击还有价格进行阻挡，那么新兴厂商的后发制人则更令GoPro“崩溃”。以小蚁运动相机为代表的新兴品牌最大的亮点就是低价格高性能，悬殊较大的价格直接截断了GoPro对入门级用户的培育之路。

　　即便是转战无人机领域GoPro遇到的劲敌依旧不少。Karma无人机的推出一度令人兴奋，使得GoPro的股价从低谷出现反弹，但在同一时间上市的中国无人机品牌大疆的“御”系列无人机却远超GoPro，价格更比GoPro便宜超过25%。而大疆上市出现脱销后，Karma都没有上市，在抢占市场上GoPro就已经失去了先机。

　　Karma自身也是麻烦不断，开售仅两周后就有部分无人机出现了电力故障，GoPro不得不召回了市面上已经出售的约2500件产品，GoPro股价也应声下跌10%。

　　此外，GoPro还要与三星Galaxy等具有防水功能的手机和常规的、山寨相机制造商竞争，强劲的敌人使得GoPro折戟无人机市场的同时连累其运动相机成绩，可谓赔了夫人又折兵。

　　技术瓶颈

　　随着时间的推移，GoPro早期的技术优势正在慢慢消失，创新力也愈发疲软。在上市后的一整年时间里，GoPro都没有推出一款真正的技术设备，即便是下调旗舰机型价格高达200美元，也依旧没有挽救GoPro整体下滑的趋势。2016年GoPro的收入继续下滑26.8%至16.2亿美元。

　　去年9月，意识到技术瓶颈的GoPro推出了全新的旗舰产品Hero6，虽然外观整体与上一代Hero5相比变化不大，但却搭载了2英寸触控屏和GPS的配置，使用了全新处理器GP1，5GHz的WiFi模块更比以前传输速度快了3倍。然而极限运动的定位意味着市场仍旧狭小，财报显示，2017年三季度GoPro净亏损达1466万美元。

　　在技术瓶颈和财政危机的双面夹击下，GoPro做出了转型的决定。但更令人瞠目结舌的是，与传统硬件公司的转型方式不同，GoPro把目标定在了内容方面。

　　2016年，GoPro设计出自有的编辑软件Quik与Splice，并开发独特的社交网络，而GoPro的媒体战略最主要的思路就是通过GoPro用户社区所产生的大量视频资源来实现盈利。目前，GoPro在Youtube上的订阅用户数达到了440万，但内容的乏善可陈也成了GoPro最大的痛点。

　　身兼运动高手与拍摄、剪辑高手的人毕竟还是少数，在少数人中拔少数难度可想而知。而在内容编辑方面，微软苹果Adobe等一系列软件公司都成为了GoPro的对手，这些投入了数十年研发的竞争对手并非GoPro一朝一夕能够撼动的。

　　GoPro内容转型偏向普通受众意味着其已经意识到市场的狭小。据了解，GoPro运动相机应用大多包括跳伞、滑雪、攀岩等领域，仅覆盖大约5%的人群，而这些具有30%死亡率的极限运动也令大多数普通人望而却步。

　　运动相机能够应用的领域其实很广，包括建筑、医学、警察、航天等都是潜在的市场。虽然裁员能够帮助GoPro开源节流，但从长远的角度来看，如何继续创新，在技术、产品、营销等方面保持进步恐怕还要多下些功夫。

　　北京商报记者 陶凤 实习记者 杨月涵/文 李烝/制表

无人机GoPro
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