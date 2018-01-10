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“幽灵”漏洞也影响GPU 英伟达发布补丁程序

“幽灵”漏洞也影响GPU 英伟达发布补丁程序
2018年01月10日 22:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月10日晚间消息，英伟达(Nvidia)今日也针对“幽灵”(Spectre)漏洞发布了补丁程序，意味着该芯片组漏洞不仅影响CPU，同时也影响GPU(图形处理器)。

　　安全研究人员上周发现了两个芯片组漏洞，分别为“熔断”(Meltdown)和“幽灵”(Spectre)，允许黑客在计算机、手机和云服务器等多种设备上盗取密码或密钥。

　　英特尔已经表示，其处理器产品同时受“熔断”和“幽灵”两个漏洞的影响，而AMD、ARM和英伟达的产品仅受“幽灵”漏洞的影响。

　　英伟达今日称，其GeForce、Tesla、Grid、NVS和Quadro系列产品受“幽灵”漏洞的影响。

　　本周一，苹果公司已经针对“幽灵”漏洞发布了多个补丁包，分别囊括了iOS、macOS操作系统，以及Safari网络浏览器。苹果还表示，到目前为止其用户尚未受到这两个漏洞的影响，尚未有黑客利用漏洞发起攻击。

　　周二，微软也发布了相应的补丁程序。微软同时指出，补丁程序能降低部分PC和服务器的运行速度，配备英特尔旧款芯片的系统性能会有明显下降。

　　而英特尔表示，已为过去5年制造的绝大多数处理器发布了补丁，且更多的更新将会陆续发布。英特尔还强调，尚未发现有黑客利用这些漏洞获取用户数据。(李明)

英伟达幽灵补丁
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