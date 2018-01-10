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iPhone“降频门”引发美国政府关注 参议院问询苹果

iPhone“降频门”引发美国政府关注 参议院问询苹果
2018年01月10日 12:39 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月10日午间消息，苹果限制老款iPhone电池而导致手机变慢一事此前遭到了法国政府的调查。继法国之后，美国政府也就此事向苹果进行问询。一位美国参议员向苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）发送了信件，要求对方详细阐述其硬件政策。

　　据《华尔街时报》报道，美国参议院商务委员会主席约翰·图恩（John Thune）致信库克，并且询问了一些列有关该公司决定让旧款iPhone变慢的政策。

　　苹果与上个月承认他们因为电池问题，会限制旧款iPhone的处理器速度，自此以后该公司就一直饱受来自各方的批评。

　　去年12月，国外以为用户表示，他找到了苹果对旧款iPhone的电池和处理器速度进行了限制，导致手机变慢的证据。

　　2016年苹果发布了iOS 10.2.1固件，该固件修复了iPhone 6、iPhone 6s和iPhone SE的意外关机问题，但是苹果并未对外披露修复该问题的方法。

　　上个月苹果发布了一个声明，该公司在声明中表示此举是为了化解电池老化造成意外关机等问题”采取的措施。另外这项技术也被用在了iOS 11.2固件中，以确保iPhone 7不会出现意外关机情况。另外苹果还表示将在未来的产品中继续使用这个技术。

　　然而苹果的这个决定却最终惹恼了消费者，一些消费者开始与苹果对簿公堂。截止到目前，美国范围内已经有超过30个消费者将苹果告上法庭。其中就包括消费者权益法律机构Hagens Berman，该机构在2015年时曾因苹果哄抬电子书价格而将其告上法庭，并且最终让苹果付出了4.5亿美元的赔款。

　　面对消费者的不满，苹果终于为此时间道歉，并且下调iPhone电池更换价格，从79美元下调到了29美元。

　　图恩在信中写到：“苹果提供的解决方式使得他们遭到了来自消费者的进一步批评，因为他们并没有为消费者提供免费的电池更换服务。”

　　图恩还问询苹果是否正在关注消费者提出的有关iPhone降速的问题，以及苹果是否将会为此前全价更换电池的用户提供差额退还。（行云）

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