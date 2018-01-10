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“全面审计”后 英国向苹果额外征收1.36亿英镑税金

“全面审计”后 英国向苹果额外征收1.36亿英镑税金
2018年01月10日 10:36 新浪科技
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“全面审计”后 英国向苹果额外征收1.36亿英镑税金
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　　新浪科技讯 北京时间1月10日上午消息，在英国税务与海关总署（HMRC）展开了“一项全面审计”后，苹果被迫在英国额外支付1.36亿英镑（约合1.84亿美元）税金。

　　这笔费用是通过苹果欧洲（Apple Europe）的账目披露的。作为苹果的英国子公司之一，他们表示，“这笔额外的税金和利息反映了公司活动的增加。”

　　苹果欧洲负责为爱尔兰的一家姐妹公司提供营销服务，而HMRC认为该子公司没有通过其帮助获得的销售额收到足够的佣金。

　　该费用涵盖了2015年之前的多个年份，这也是苹果向政府支付的最新一笔税款。欧洲之前要求爱尔兰向苹果征收补偿性涉税罚款130亿欧元。而该公司也已经在2015年同意向意大利支付3.18亿欧元，以和解一项长期的税务调查。

　　许多国家也都采取了各种措施向苹果收取各种费用，主要都涉及其爱尔兰子公司的超低税率。

　　根据《金融时报》的计算，在截至2015年的10年内，苹果在其主要欧洲市场纳税总额仅为3.44亿欧元，2015年的海外税率约为6%。

　　苹果欧洲为其他子公司提供销售支持、营销、金融和行政服务。该公司供聘用791名员工，在截至2017年4月的18个月内实现税前利润2.97亿英镑。纳税总额为1.92亿英镑。

　　苹果通过一家零售子公司在欧洲大国运营，这家子公司管理该公司的零售网络以及上述营销子公司，为计入爱尔兰的销售额提供支持服务，以此换取佣金。

　　HMRC说：“我们不对具体公司的税务问题发表评论。跨国公司都必须依法纳税，我们不会让步。”

　　苹果表示：“我们知道税收对社会的重要性。苹果会根据税法支付所有应付的税款。”（思远）

苹果税金英国
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