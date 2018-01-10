华为给员工建30000套福利房，一平米才8500元！

来源：创业邦

2017年，华为过得很不易。负面情绪早在年初就开始酝酿，2016年，华为净利润370亿，跟2015年持平，几乎零增长！但，2016年华为员工共18万，雇员费用高达1218亿，同比增长了21%。随后，“清退34岁以上员工”等事件，给华为带来了不少负面影响。

6000亿元！在华为2018新年献词中，2017年华为全年销售收入预计约6000亿人民币，同比增长约 15% 。“你大爷还是你大爷”，华为的年收入，是恒大的3倍，是阿里的4倍，是中兴的5倍多，是小米的6倍。

不搞金融、不炒房地产、不上市融资，还有超过一半以上收入来自国外！2017上半年华为仅在中国就缴税超 676 亿。

华为去年的收获似乎都印证了，撤离深圳是多么英明的决定。

华为低价分房

2016年，任正非炮轰深圳房价太高，提升了雇员的成本在网上刷屏：“140年前，世界的中心在匹兹堡，有钢铁。70年前，世界的中心在底特律，有汽车。现在，世界的中心在哪里？不知道，会分散化，会去低成本的地方。高成本最终会摧毁你的竞争力。”（据说，传出来的版本是删减版，原版长达3个小时的采访，任正非聊房价时间长达1个小时！）

任正非可不是只过嘴瘾，这几年，华为一直在逃离深圳。

2018年初，关于“华为低价给员工分房”的消息被广泛流传。深圳企业华为给东莞的员工分福利房，只卖8500元/平米，低于市场价70%！（带精装修）

网上流出内部资料显示，华为内部在东莞会提供 3万 套员工住房。

包括松山湖2000亩项目，预计2万套；松山湖安居房项目443亩，预计5500套；湖畔花园175项目，预计3000套；华为松山湖南区公寓115亩，预计2500套公寓。

按照规定，前5年是租赁，期满后由员工购买（员工拥有完整产权），购买5年后才能转让。也就是相当于总共要10年后才能入市流通。

大家的房贷都几年？8500元一平，这价格，感天动地啊。看下图，松山湖地区新楼盘大售价。

58同城 房价数据来自

松山湖湖畔花园是华为在2015年末以逾1亿元的底价拿下的地，总建筑面积约41.43万平方米，由20栋住宅楼、一栋幼儿园及社区配套组成，是华为在松山湖新基地的员工配套住宅。

迁徙的华为

一线城市深圳这几年房价暴涨，不管是人力成本还是土地等成本越来越高。硬生生的把深圳的骄傲华为，逼到了东莞。

早在2015年，无论纳税还是营收，华为终端（东莞）有限公司都位居东莞第一，虽然没有公布具体数据，有人预计，营收达到千亿级别，税收20亿左右。华为成为东莞最耀眼的企业。（2014年，华为在东莞纳税才2.4亿，只排到东莞第十，一年的时间华为大规模迁徙东莞。）

如果华为终端仍旧留在深圳龙岗，那么这些成绩本该属于深圳。可是如今被东莞成功挖走墙角。

华为在东莞松山湖已获得了1900亩的土地，而且还在追加（华为在深圳占有的土地总面积为2460亩）。

另有消息称，除了华为手机研发会留在深圳，无线部分、华为大学、研发中心、中试中心等要搬至东莞松山湖华为基地，并能够会在2017年、2018年停止大型搬家工作。

来看一组数据……

报告中显示，在深圳，从2015年下半年到2016年5月，华为公司缴纳个税的人数持续减少，从去年的7.29万降到了2016年一季度的6.3万人，而到五月份员工则减少到2.05万人。减少人员月均税额4000元，测算减少年度税源9.84亿元。

华为方面也证实，在这期间从深圳迁出了20300人。综合迁入迁出情况，2016年华为累积净迁出深圳11200人。

查了下华为所在的2017年深圳龙岗区一季度经济数据，税收收入同比下降25.8%。去年，华为还在迁徙。

因为在2016年，华为的产值还占深圳龙岗区工业总产值的47%以上！

买不起房子，公司给你建

真的看哭了

一年前，多家上市公司发布卖房公告，因为他们半年利润不及很多城市的学区房。不得不卖房止损。

在深圳证券交易所网站可以看到，某公司拟出售两套在京房产以“补充公司流动资金”的公告。上市公司卖房的故事，其实反映了楼市过热背景下经济形态的扭曲。

拿到融资的你有没有觉得革命成功了，然后搬进房租昂贵的办公司。然而，房产涨价，人力成本也贵了，投资人投给你的钱，有多少交给了各级房东？来自三四线及以下城市的你，在城市打拼多年，能否买得起房，有没有背着房贷，一还就是20年。

“买房，对我来说，一样是一种遥不成及的胡想。”一位在深圳腾讯总部工作的85后阿文告诉记者。他在腾讯已工作4年，级别为T2级工程师，薪水接近3万，在腾讯普通员工薪酬中属于中等偏上，买房一事仍然无穷期弃捐。

高房价连腾讯员工都难以招架，仗义的华为啥都不说，自己建房低价卖给员工。

对于好员工，华为从来不吝啬。今年的年终奖，根据华为新的规定，只要做出突出贡献，在新方案里，小员工也可以拿到23级员工的奖金。粗略估算下，华为23级员工的季度奖金也近百万元。华为只看贡献，上不封顶，还不拖欠！

华为一直都没有上市，而是把98.6%的股权开放给员工，创办人任正非只拥有公司1.4%的股权。

其实，局气的老板不止华为。

董明珠在2017年末已经承诺：格力将给8万员工每人一套两房一厅的房子，只要你做到退休（这套房子）我就给你，产权百分百归个人，房价再高跟你没关系。

之前有消息说马云在杭州建了380套福利房，凡是符合在阿里工作满三年且实际工作地点在杭州，且在杭州没有住房的P8/M3及以上层级员工。

东莞，洗白白

东莞早已经不是当年，臭名远扬的“性都”了。

东莞不止对华为好，他们给其他优质企业相似的福利政策，吸引优质企业进驻，打造高新产业园区。大企业来了，税收来了，这比靠房价提升GDP的套路健康多了。

房价给年轻人的压力逐年增大，南京、武汉、成都、郑州等城市为了吸引、留住人才都采取了限购、落户等政策。例如，武汉承诺让大学生低于市场价20%买房。

华为在上海的员工超过1万。去年6月1日，任正非和上海市签署战略协议，其中一个重要事项是解决华为员工上海住房问题。