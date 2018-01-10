中国企业舞动CES：展商逐年增加但核心技术仍待突破

随着核心竞争力及话语权的不断提升，中国企业在国际舞台上身影频现。

CES（国际消费类电子产品展览会）于当地时间1月9日在拉斯维加斯开幕。这几天，在美国的各大机场、飞机的航班上、拉斯维加斯街头和酒店里，组团参展的亚洲军团尤为引人注目，而中国人则占到了大多数。

中国展商逐年增加

据网上的一份不完全统计数据，来自中国深圳的企业就有多达482家，远超全国其他城市，参展商数量排名居前的其他城市包括东莞、北京、广州、宁波、上海等地。业内普遍预测，中国大大小小的参展企业加起来可能超过1000家。

根据CES方面向第一财经记者出示的一份未经审计的数据，本届CES参展商为3900家，这意味着中国参展企业占比可能接近四分之一。2017年，中国参展商占到CES全部参展商超过30%。

事实上，中国参展的企业数量要远超在CES展商名录上显示的数量，因为有很多参展商并不设有展位，而是作为某些大型科技公司的合作伙伴身份参展的。比如深圳的初创公司绿米就搭在芯片巨头NXP展台的智能家居展区展出，电动车制造商奇点汽车也作为英伟达的合作伙伴，在英伟达展区进行相关发布。

CES主办方消费技术协会（CTA）全球销售和商务发展总监Brian Moon对第一财经记者表示：“中国参展商的数量逐年增加，一方面因为越来越多的企业树立全球品牌形象的意识有所加强，另一方面他们也希望寻找全球的合作伙伴。”

中国参展CES企业的领域从尖端的无人驾驶技术和VR到传统的家电生产企业，它们通常会向全球展示著名的“中国制造”产品的技术。Moon向第一财经记者介绍道：“今年在一些新的领域也看到了中国参展商的身影，这些领域包括：智慧城市、体育、人工智能、设计和采购、高科技零售等领域。”

根据第一财经记者了解，今年CES期间，中国驻旧金山总领事馆于当地时间1月8日在拉斯维加斯Bellagio酒店举办“中国之夜”的商业活动，帮助中国企业在CES舞台上开拓商机，加强与合作伙伴的交流。这场活动的门票售价就高达300至350美元。

初创企业和BAT都来了

CES中国负责人李伟对第一财经记者表示：“CES不仅每年参展企业数量在增加，前来报道的媒体记者的数量也在激增，同时来学习参观人员的从业范围在扩大，数量在增加。”不过他表示，具体的关于展会的数据要3个月后经审计机构核实后才会公布。

第一财经记者在当地时间1月7日CES的媒体预览中观察到，包括中国人工智能公司科大讯飞、VR初创企业蚁视科技、区块链技术初创公司三角形科技等中国企业都在预览区域摆设了产品展示。

李伟告诉第一财经记者，媒体预览是为那些担心自己在开展后被“淹没”的企业所提供的展示自己的机会。媒体预览期间，只有媒体会被允许进入，因此企业产品能够得到充分的展示。不过企业也需要为此支付额外的费用。

科大讯飞是首次参加CES展，第一财经记者看到展台上媒体络绎不绝。预览日科大讯飞展出的是两款人工智能翻译笔，如果对着这个像录音笔大小的设备讲英语，它就会自动翻译成中文。科大讯飞消费者事业群品牌市场部总经理林怡向第一财经记者透露：“公司对于此次参展非常重视，最大的领导都来了。”科大讯飞董事长刘庆峰将于当地时间1月9日为公司的AI产品揭幕。

区块链技术初创公司三角形科技创始人、CEO高胜利对第一财经记者表示：“过去我们在做职业经理人的时候就经常来CES，这次是创业后第一次参加，目的很简单，就是为了宣传并且获取客流量。”

值得注意的是中国三大互联网巨头阿里、百度和腾讯都在CES设有展位，展示移动服务、广泛应用的智能助理以及智能家居产品。比如阿里巴巴将会亮相此次CES的新展区——设计与采购展区，分享制造业和采购行业在移动电商环境下的变迁，而百度将发布自动驾驶平台阿波罗2.0版本。

博达媒体（中国）总经理王炜对第一财经记者表示：“中国企业更加善于利用‘应用型创新’，在政府、资金的支持下，中国企业全球市场拓展的欲望强烈，CES就是一个不错的试验田，但底层技术的差别不是一日之功。中国企业国际化进程，比当年的日韩要艰难很多。”

核心技术仍待突破

参加CES已经超过十年的专注于消费电子领域的德国研究机构GFK中国区董事总经理周群今年欣喜地发现，他的参展证上多了“The Honored”（荣誉）二字。十年的参展经历也让周群对CES上中国参展商的趋势变化有了深刻的洞悉。

周群告诉第一财经记者：“最早我们来拉斯维加斯参展，中国只有极少数企业参加，大多数公司不知道CES是什么。”

“直到最近几年，中国厂商才开始感受到CES在全球舞台上的重要性，于是开始争取展位，而且特别要求位置好的展位，经过多年的‘排队’，中国参展商已经在主要展位获得一席之地。”周群说。

智能化是今年CES一个显著的趋势。除了电动车和自动驾驶技术领域，本次CES中国的参展企业主要集中在信息娱乐创新、人工智能、虚拟助理、智能家居等领域。

中关村在线总编、资深媒体人承建对第一财经记者表示：“核心参展商的趋势已经开始发生变化，能跟得上智能互联的就留下来，跟不上的就离开，此外，传统PC相关领域的参展商减少，智能互联初创企业力度加强，产业重心逐渐由日美韩向中国大陆和台湾地区转移。”

有了“天时”和“地利”，中国参展商在很长一段时间，还是鲜有拿得出手的核心产品。李伟告诉第一财经记者：“中国企业正在崛起，参展企业众多，但是在质量上还有追赶国际科技公司的空间。在芯片、新显示材料和技术等方面仍缺乏核心技术。”

不过这种趋势正在好转。经历了多年的磨砺，中国也诞生了多个成功在海外发展壮大的企业，比如TCL、联想和华为等民族企业。

周群对第一财经记者表示：“现在中国企业逐渐有自己的特色产品出现，比如智能技术和物联网。但主要问题是，中国对国际前沿技术仍然缺乏了解，技术水平还不能满足国际市场的智能产品开发。” 东方IC图