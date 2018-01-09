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超越比尔盖茨巅峰时期 贝佐斯财富再创新高

超越比尔盖茨巅峰时期 贝佐斯财富再创新高
2018年01月09日 21:29 证券时报
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　　证券时报网（www.stcn.com）01月09日讯

　　证券时报记者 吴家明

　　科技创新可以改变生活，更可以创造财富。在8日美股交易时段，亚马逊股价上涨1.44%，以1246.87美元的价格再创收盘价历史新高，亚马逊CEO贝佐斯的财富也再创纪录。在福布斯世界富豪排行榜上，贝佐斯以1044亿美元排名第一；在彭博富豪指数中，贝佐斯也以1051亿美元排第一。

　　据海外媒体报道，贝佐斯也成为继比尔盖茨之后，又一位个人财富触及1000亿美元级别的富豪，并超越比尔盖茨的巅峰时期，创造了人类个人财富的历史最高值。据悉，比尔盖茨在1999年时个人财富曾经达到过1000亿美元。

　　其实在去年7月底，贝佐斯在全球富豪榜头把交椅上也曾经“过了一把瘾”。在7月27日美股交易时段，亚马逊股价盘中上涨2%，按照贝佐斯的持股份额计算，其身家已超过900亿美元，并超越比尔盖茨登顶世界富豪排行榜。只是，这个称号只维持了仅仅几个小时——截至当天收盘，亚马逊股价由涨转跌。随着亚马逊股价下跌，在福布斯实时富豪榜上比尔盖茨又重回榜首。去年10月，贝佐斯的个人财富达到了938亿美元，再次成功超过比尔盖茨。

　　经过了美国年底购物季，亚马逊的在线零售业务也获得大丰收。市场数据显示，在近五周的假期中亚马逊在线上零售中的占比高达89%，这也是促使亚马逊股价和贝佐斯个人财富持续上涨的主要原因。而在2017年，亚马逊股价上涨了66%。此外，亚马逊的各项发展被市场看好，“华丽转型”带来的股价上涨，从长远来看或许还有很大空间。在电子商务、云计算、视频物联网等消费互联网和企业业务方面，亚马逊拥有最大的潜在市场规模，比其他任何一家公司的业务通道都多，更有可能成为首批市值达到1万亿美元的企业。

　　不过，比尔盖茨近些年来一直热衷于慈善事业，经常会将个人资产捐献给慈善机构，例如他和夫人共同建立的比尔和梅琳达·盖茨基金会。如果比尔盖茨没有将资产进行捐献，他的总资产有可能超过1500亿美元。目前，“股神”巴菲特的财富位列第三，总财富为870亿美元；西班牙兼欧洲首富奥特加以770美元排名第四，扎克伯格则以759亿美元排第五。

　　（证券时报网快讯中心）

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