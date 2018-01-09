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2017年科技公司专利大比拼 IBM连续称霸25年

2017年科技公司专利大比拼 IBM连续称霸25年
2018年01月09日 19:44 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月9日晚间消息，全球领先的专利数据库提供商IFI CLAIMS Patent Services今日公布的数据显示，2017年IBM在美国获得了9043项专利，连续25年高居榜首。

　　该数据显示，2017年美国专利与商标局(PTO)共授予320,003项实用专利，较2016年增长5.2%。

　　其中，IBM获得了9043项专利，同比增长12%，连续称霸25年。三星电子位居第二，所获专利数量为5837项，同比增长6%。整个三星集团共有5家子公司跻身前100名，总计获得的专利数量较IBM仅少了150项。

　　虽然美国公司获得的专利数量相对较多，但中国企业也正在崛起。其中，内地企业去年获得的专利数量增长了28%，并超过了中国台湾地区企业获得的专利数量。

　　获得专利数量最多的内地企业是华为公司，2017年获得了1474项专利，高于2016年的1202项，排名全球第20位，而2016年排名第25位。

　　京东方是内地获得专利数量涨幅最高的企业，2017年获得了1413项专利，较2016年增长63%，排名从第40位提高到第21位。

　　另一家LCD制造商深圳市华星光电技术有限公司获得了708项专利，较2016年增长44%，排名全球第45位。

　　在美国企业中，Facebook去年获得的专利数量涨幅最高，达到了50%，共获得660项专利，首次跻身前50位。

　　英特尔去年获得了3023项专利，排名提高至第4位，但所获得的半导体专利数量少于台积电，后者共获得2425项专利，总排名第9。

　　自动驾驶汽车、人工智能和3D打印等技术均为去年的热门话题，相关技术专利也推动东芝、福特和现代的专利数量排名分别提高到第14、15和24位。(李明)

　　以下为2017年全球企业在美国获得的专利数量前十位排名：

　　1.IBM，共获得9043项专利

　　2.三星电子，共获得5837项专利

　　3.佳能，共获得3285项专利

　　4.英特尔，共获得3023项专利

　　5.LG电子，共获得2701项专利

　　6.高通，共获得2628项专利

　　7.谷歌，共获得2457项专利

　　8.微软，共获得2441项专利

　　9.台积电，共获得2425项专利

　　10.三星显示器(Samsung Display)，共获得2237项专利

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