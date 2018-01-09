韩国电信获准在公共道路上试驾大型自动驾驶巴士

TechWeb报道 1月9日消息，据韩国时报报道，周一，韩国电信（KT）表示，政府已批准其在韩国公共道路上试驾大型自动驾驶巴士。

这一批准意味着，韩国电信可以在公共道路上测试一辆45座的自动驾驶巴士。这使得它成为韩国首家获批试驾大型自动驾驶巴士的公司。

自2015年以来，韩国电信一直在研发自动驾驶车辆，并于2017年3月推出自动驾驶巴士。

一名公司官员说：“由于韩国计划在不久的将来推出“合作智能运输系统”（Cooperative Intelligent Transport System，简称C-ITS），所以政府批准测试是为了帮助韩国电信在与竞争对手的竞争中占据上风。”

C-ITS是一个平台，它允许司机和交通管理人员共享数据并使用它来协调他们的行动。考虑到韩国的最低车道宽度为3米，该巴士的宽度为2.5米，需要更先进的技术来保持巴士与车道两边的距离。为此，韩国电信采用了V2X（vehicle-to-everything）通信技术。

韩国电信的数据显示，自动驾驶巴士的行驶速度可以超过每小时70公里，同时在拥堵的市区也能自动驾驶。

该公司计划在高速公路和公共道路上收集关于自动驾驶的各种信息，同时专注于在车队中开发自动驾驶。

该公司基础设施研究实验室负责人Jeon Hong-beom表示：“韩国电信计划为无线基础设施提供最优技术，以便将自动驾驶巴士和自动驾驶汽车商业化。我们将积极加入政府的C-ITS计划，在自动驾驶方面发挥主导作用。”

该公司计划下个月在平昌冬奥会上成功地展示全球首个5G服务，并计划在2019年将其商业化。（小狐狸）