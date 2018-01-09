三星电子发布首套自动驾驶车用组件

新浪美股 北京时间9日路透社称，三星电子公司周二发布了与哈曼国际（Harman International）共同开发的首套自动驾驶车用的组件，以及信息娱乐解决方案，这是该公司进军车用电子市场的重要举措。三星电子在大约一年前收购了哈曼国际。

在本周于拉斯维加斯举办的消费电子产品展（CES）上，三星发布了具有碰撞警示、车道偏移警示、巡航控制功能的车用摄影机，这些产品是与哈曼合作开发的。

三星计划今年开始出货这套摄影机系统，这套系统是建构在机器自动学习及扩增实境等技术上。该公司并未说明详细的出货时点。

三星同时也展示了“数字驾驶舱”，就算驾驶人不是车主，也可以让车辆更具个人化特色，因这套系统可以让用户从移动设备及云端下载驾驶人的资料。

2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技CES专题（PC版：http://tech.sina.com.cn/zt_d/ces2018/ ；WAP版：http://tech.sina.cn/zt_d/ces2018 ），我们会为您带来最新鲜的科技资讯。