武汉将建设精密激光智造基地打破国外核心技术垄断

新华社武汉1月9日电（记者陈俊）有望打破国外核心技术垄断的精密激光智造基地８日落户武汉，将有力带动武汉新型显示面板、手机终端等新兴产业发展，项目达产后预计实现销售收入30亿元以上，新增就业2000人，产业链间接经济效益近千亿元。

据介绍，基地由华工科技公司建造。从汽车OLED尾灯到高端智能手机普遍采用OLED屏幕，OLED行业飞速发展，这也带动OLED相关设备产业的发展，未来两年，OLED设备市场将迎来黄金发展期。

长期以来，OLED核心加工设备供应主要掌握在欧美、日韩等发达国家厂商手中，随着国内消费电子产业链的日益成熟，国内设备厂商经过多年技术的沉淀，凭借设备成本的优势与售后服务的地理优势，国产设备有望持续抢占市场份额并逐渐实现进口替代。

此外，受益于新能源汽车发展，同样处于发展风口的动力电池行业也需要精密激光加工，过去核心技术优势为日韩垄断，现今国产设备显现出成本、区域优势，未来动力电池上游精密加工市场将迎来爆发增长，相关行业报告预计，未来两三年将是锂电池产能扩张高峰期。

华工科技董事长马新强表示，基地除加强激光精密微纳加工前沿技术的研究，还将充分释放产能，满足日益增长的国内外市场需求，其在人才和其他创新资源方面的集聚效应、技术和知识的溢出效应、科技成果转化方面的示范效应，以及由此带来的经济关联效应等将逐步凸显出来。