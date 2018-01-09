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谷歌与LG、索尼和联想合作 推智能显示屏产品

谷歌与LG、索尼和联想合作 推智能显示屏产品
2018年01月09日 10:29 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月9日上午消息，谷歌周一宣布，该公司的语音助手今年将集成至LG和索尼全新类似平板电脑的设备中。在语音助手市场，谷歌正在与亚马逊展开竞争。

　　谷歌将这类新产品称作“智能显示屏”。智能显示屏在智能音箱的基础上集成了类似平板电脑的屏幕，可以执行语音指令，例如播放音乐、调暗灯光、锁门，以及设置警报等。谷歌表示，JBL和联想也在开发这样的产品。

　　2014年，亚马逊借助Echo启动了智能音箱市场。Echo集成了Alexa语音助手。去年6月，亚马逊还推出了带屏幕的版本Echo Show。

　　目前，苹果Siri和微软Cortana尚未被集成至带显示屏的智能音箱。

　　在周一美国国际消费电子展（CES）上发布的这些新设备将对亚马逊Echo Show和尺寸更小的Echo Spot发起挑战。Echo Show去年6月开售，价格为230美元，而12月开售的Echo Spot价格为130美元。

　　不过，谷歌此次发布的智能显示屏并不支持浏览网页或安装应用。这些设备针对语音质量进行了优化，可以监听语音指令。与指令相关的信息将展示在触摸屏上。

　　联想的智能显示屏包括两款。其中一款将搭载8英寸屏幕，售价200美元。而10.1英寸的版本价格将为250美元。这两款产品将于“今年夏季初”开售。联想智能显示屏还将集成720p高清摄像头。

　　JBL、LG和索尼尚未公布产品定价和开售日期。

　　此次合作对谷歌非常重要。该公司正试图在智能音箱市场赶上亚马逊。这些产品都可以播放音乐，同时充当用语音控制的数字助手。市场研究公司eMarketer估计，2018年，美国将有约4500万人使用智能音箱，而亚马逊的市场份额将达到约2/3。

　　亚马逊尚未对此置评。

　　同时，谷歌也在美国推出Android汽车版本的语音助手，可以将智能手机上的指令投射到汽车的中央控制面板上。谷歌此前已推出基于Android的汽车语音服务，配备导航功能。（维金 轶群）

　　2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技CES专题（PC版：http://tech.sina.com.cn/zt_d/ces2018/ ；WAP版：http://tech.sina.cn/zt_d/ces2018 ），我们会为您带来最新鲜的科技资讯。

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