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传SpaceX昨日发射神秘军用卫星“丢”了：与地面失联

传SpaceX昨日发射神秘军用卫星“丢”了：与地面失联
2018年01月09日 10:14 新浪科技
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　　相关消息：SpaceX成功完成2018首次火箭发射：美国政府秘密任务

　　新浪科技讯 北京时间1月9日上午消息，周日晚上，SpaceX用“猎鹰9号”运载火箭将美国政府秘密卫星“Zuma”送往太空。能够确定的是火箭的第一级运行正常，可以安全返回地球，降落在佛罗里达海岸。

　　不过SpaceX官方并没有向外界确认发射成功的消息。周一时，消息人士告诉Arstechnica，神秘的Zuma卫星可能发射失败了，这颗卫星未能达到预定轨道，已完全与地面失去联系。

　　Zuma到底有什么用？我们不知道，也不知道卫星来自美军还是间谍机构。一位消息人士称，返回地球的部分包含了猎鹰9号火箭的上一级。

　　周一下午，航空记者皮特·彼德塞尔丁（Peter B. de Selding）在Twitter发消息，他听到有人说卫星出了问题。彼德塞尔丁称，Zuma从猎鹰9号火箭分离之后可能在轨道上“死”了，原因不明。

　　这是SpaceX第三次执行国家安全任务，如果想从美国国防部手中赢得订单，本次任务的成败至关重要。SpaceX新闻发言人周一下午回应称：“我们无法对这种性质的任务置评，不过就眼下而言，评估数据显示猎鹰9号运行正常。”

　　卫星是Northrop Grumman制造的，媒体询问该公司，Northrop Grumman战略传播副总裁蒂姆·佩纳特（Tim Paynter）说：“这次执行的是机密任务，我们无法对机密任务置评。”（德克）

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