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Sprint推出首款能自动充电的数字支付卡

Sprint推出首款能自动充电的数字支付卡
2018年01月09日 09:34 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　据外媒报道，日前，Sprint和Dynamics Inc.联手推出了一款电池供电的支付卡，叫Wallet Card。这张卡可以根据用户的喜好充当借记卡、信用卡、预付卡、多币卡或会员卡。卡片大小、形状和普通银行卡一样，但它却拥有近200个内部部件，包括手机芯片、天线、电池、自动充电芯片、可编程磁条、EMV芯片、非接触式芯片等等。

　　卡片的配置文件可以被下载到卡片中，而里边的磁条、EMV、非接触式芯片可以编入新数据。据悉， 这张卡片拥有65000像素的显示级别和UI，用户可以在上面切换多种卡面和显示。

　　Sprint表示，Wallet Card拥有多个常规信用卡没有的功能。由于它是一张数字卡，所以银行可以随时随时发卡，用户可以立即激活使用。

　　信息可以直接发到Wallet Card上，这样用户就能轻松地知道刚发生的交易或收到的优惠券或检查是否存在可疑交易或欺诈行为。如果发现可疑交易可通过点击“不是我(not me)”设置欺诈警告并获得新卡号。

　　如果发生数据泄露事件，银行将能直接删除掉账号数据并用新的卡号和账号取代。一般情况下，银行对数据泄露的反应非常快，但现在还不清楚Sprint的这张卡究竟有多快。

　　至于卡片何时发行则要看Sprint的合作商迪拜国民银行、日本住友银行、加拿大帝国商业银行、印度工业银行的态度。不过据Dynamics发言人透露可能会在今年下半年。

支付卡充电Sprint
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