日本开发新型加密技术 号称量子计算机也难破解

来源：日经中文网

日本总务省下属的信息通信研究机构开发出了新型加密技术，连新一代超高速计算机——量子计算机也难以破解。该技术的原理是将需要保护的信息转换为特殊的数学问题，可代替通信网等现有加密技术来使用。这项技术已入选新一代加密技术的国际标准候选方案，将成为物联网（IoT）的基础技术，为保护网上交易等的机密性发挥重要作用。

现有加密技术广泛应用于信用卡数据发送以及护照防伪等领域，通过计算机分解质因数需要花费一定时间的原理来确保安全性。有观点指出，如果擅长质因数分解的量子计算机得以运用，现有加密技术就可能会被轻松破解。

此次开发的新型加密技术可按照一定规律将密码及信用卡号等需要保护的数字转换成其他数字。只要拥有解码“密钥”就能马上解开，但如果第三方通过计算机计算来强行破解密码，只要解不开数学上的难题，就无法破解。

要通过计算来破解密码，即便使用目前性能最高的超级计算机，也至少需要10的50次方年才能解开。预计这项加密技术也能确保足够的安全性来防范量子计算机破解。现有的各种通信系统只需更换软件，就能直接使用这项技术。

美国国家标准与技术研究院（NIST）一直在针对量子计算机也无法破解的新一代加密技术推进标准化工作，日本信息通信研究机构的新技术已成为候选方案之一。预计未来将花费3年多的时间确定标准。如果这项新技术获得采用，很可能会在国际上推广普及。