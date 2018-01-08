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英伟达发布AI无人驾驶芯片 与多家厂商结盟

英伟达发布AI无人驾驶芯片 与多家厂商结盟
2018年01月08日 17:00 界面
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　　来源：界面新闻 彭新

　　图形芯片厂商英伟达（NVIDIA）正持续向无人驾驶领域加码。

　　1月8日，英伟达在拉斯维加斯举办发布会，公布旗下多款产品以及在无人驾驶领域的多个合作项目。

　　游戏业务占英伟达整体收入过半，并仍在增长，基于GeForece显卡和Tegra移动芯片，英伟达也将在VR、电竞、移动游戏主机继续投入。

　　尽管如此，无人驾驶技术和AI是现阶段英伟达最重视的领域。英伟达CEO黄仁勋表示，英伟达GPU处于游戏、AI、自动驾驶汽车三大行业的中心，这也正是英伟达的三大商业驱动力。而AI，是这三大驱动力增长最快的一股。

　　黄仁勋称，正在将深度学习和AI应用于最难的部分无人驾驶汽车，这是个10万亿美元的市场。对于中国市场，他表示，“每一辆车都必须要与中国市场兼容。”

　　2017年，英伟达公布了其下一代自动驾驶平台DRIVE Xavier，其搭载的Xavier芯片可以截取汽车外部和内部传感器的数据，借助深度神经网络来提供基于 360° 环绕式感知的应用，辅以眼球追踪、手势识别、以及自然语言理解等技术。英伟达称其为“世界上最复杂的单芯片系统”。

　　Xavier芯片拥有超过 90 亿个晶体管，采用8颗定制的CPU核心和512核心的 Volta GPU。配备了8K HDR图像处理器，以及深度学习加速器和新的机器视觉加速器。

　　按照官方说法，Xavier芯片能在30瓦功耗下达到30 TOPS的计算能力，效率是过去架构的15倍。因此Xavier可以轻松面对无人驾驶的大量来自传感器的数据处理需求。黄仁勋Drive Xavier SoC由2000多名工程师花费4年、近20亿美元的研发成本开发。

　　黄仁勋表示，Xavier芯片将可在未来三个月内提供。

　　另一方面，Xavier将为下一代车辆实现多种新功能。此前，英伟达发布的DRIVE AV自动驾驶车辆平台，采用神经网络实现了车辆的自动驾驶。在发布会上，英伟达又发布了两个全新平台DRIVE IX和DRIVE AR。

　　DRIVE IX是一款AI开发套件，能够借助车身内外的传感器，让开发者能更简单地为汽车增加AI能力。DRIVE AR是一款增强现实软件开发套件，可实现下一代增强现实界面，可在驾驶途中提供信息兴趣点，创建警报提醒，并安全轻松地进行导航。

　　对于英伟达来说，更重大的突破就是无人驾驶技术真正落地，该公司宣布有超过320家合作伙伴将与其合作共同开拓无人驾驶市场。

　　其中，英伟达与UBER正在开发无人驾驶技术，百度与汽车零部件供应商采埃孚（ZF）将会使用英伟达的Drive AV软件来开发适用于中国市场的无人驾驶汽车。

　　汽车合作伙伴方面，有正在为大众汽车和现代汽车建立自动驾驶系统的初创公司Aurora，很快的将协助大众汽车让测试车上路，而大众汽车与现代汽车将于 2021 年推出市售版自动驾驶汽车，而稍早 NVIDIA 也宣布与 Aurora 合作打造自动驾驶平台，该平台也将成为 Aurora 客户所采用的自动驾驶技术核心。

　　根据英伟达第三季度财报显示，截至10月29日的第三季度英伟达营收26.4亿美元，同比增长31.5%。

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