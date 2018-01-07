南京大学知名计算机系教授周志华否认“出走”传闻

1月3日，国内人工智能领域的顶尖学者、南京大学计算机与科学技术系教授周志华通过个人实名认证微博就“出走传闻”做出回应。

（周志华个人微博截图）

周志华表示，即便真的“也有去意”，也是心理活动，怎会为他人所知。

他说，南大计算机学科挺正常，自己的LAMDA Group（即南京大学机器学习与数据挖掘研究所——编者注）也挺正常，还在努力前进，自己不会弃十多年心血于不顾。如果真到那时候，一定会通过个人微博告知大家。

最近一段时间，南京大学由于多位人才出走而倍受关注。有网友发帖梳理了数十位即将或已经离开南大的各院系大佬。但这一名单并非全为真实。

经澎湃新闻初步核实，2016年以来，南京大学确有多名重量级学者出走，其中包括地理与海洋科学学院原院长高抒、环境学院原副院长张幼宽、研究生院原常务副院长许钧、数学系原主任尤建功、物理学院教授任中洲、社会学院前院长周晓虹、天文与空间科学院原副院长徐波、地理与海洋科学学院教授汪亚平等。

这位出生于1973年的年轻学者，已是国内人工智能研究的代表人物。他本硕博都在南京大学就读，之后留校任教，28岁被破格聘为副教授，29岁获国家杰出青年科学基金，32岁入选教育部长江学者特聘教授。

就在2017年8月，周志华在国际人工智能联合会议（IJCAI）上当选IJCAI2021的程序委员会主席。这是1969年该会议创办以来中国内地首位担任此职位的学者。同年9月，欧洲科学院公布2017年院士增选结果，周志华当选欧洲科学院外籍院士。