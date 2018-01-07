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苹果“降速门”继续发酵 集体诉讼已增加到26起

苹果“降速门”继续发酵 集体诉讼已增加到26起
2018年01月07日 11:17 界面
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　　针对苹果“降速门”集体诉讼已经增加到26起

　　1月7日，据国外媒体报道，苹果因为故意延缓老款iPhone性能或未通知消费者在iOS 10.2.1版本系统进行电源能管理行为引发的“降速门”已经在全球范围内面临超过26起集体诉讼。

　　根据电子法庭记录显示，目前在美国国内苹果就面临了24项“降速门”集体诉讼，其中最新的两项分别来自于纽约州的Marc Honigman和俄亥俄州的Lauri Sullivan-Stefanou。同时在以色列和法国苹果也遭到了起诉。

　　根据Sullivan-Stefanou诉讼文件显示，在iPhone 6、iPhone 6 Plus和iPhone 6s用户不知情的情况下，苹果在iOS 10.2.1版本系统中加入了代码，将手机性能与电池健康程度关联起来，故意减慢了这些智能手机的运行速度。如果没有这些代码，那么手机电池容量的减少不会对性能产生任何负面影响。

　　很多诉讼都要求苹果赔偿所有受“降速门”影响的用户，提供免费的更换电池服务，并且向刚刚购买新iPhone的用户退款，以获得最好的性能体验。同时还要求苹果在iOS系统中加入情况说明，解释如何通过更换电池来防止性能下降。

　　之前苹果曾公开承认，由于电池老化的化学特性，公司会动态管理一些老款iPhone的最大性能，防止设备出现意外关机的情况，尤其是在低温或低电量的情况下，出现这样的情况概率会大幅增加。

　　苹果在接近一年前发布了iOS 10.2.1版本系统，但并未在更新说明中提到关于电源动态管理的变化。在软件升级推出一个月之后，苹果只是“含糊”的提到了对系统进行改进，防止系统出现意外关机的情况。

　　虽然苹果只是将这种行为称作“改进”，但并未逃过Primate Labs创始人John Poole的“法眼”。他对一些iPhone 6s和iPhone 7进行了测试，发现在升级新版本后设备的跑分成绩比旧版本明显下降。

　　随后Poole对一位Reddit用户的观点进行了回应，并且表示自己给iPhone 6s更换电池之后速度变快了。这一讨论引发了超过1000条用户网友评论。随后Poole强调，从他个人的观点来看，是苹果故意减缓了旧款iPhone的速度，促使用户更新购买新产品。

　　另一位新增加的集体诉讼代表Honigman也在起诉中表示：“苹果在iOS系统中故意降低了iPhone的性能，影响了设备的使用体验。实际上，苹果是通过秘密降低iPhone的性能迫使老款iPhone更快的淘汰。而苹果的表态也证实了iPhone用户长期以来的疑虑。苹果通过iOS系统升级估计降低老款iPhone的性能，鼓励用户购买新款iPhone。”

　　从“降速门”被曝光以来，苹果一直在为自己与用户缺乏沟通而道歉，并且承诺在2018年之前将更换电池的价格下调到29美元。苹果还承诺将很快发布iOS系统更新，让用户对iPhone电池的健康状况有更详细的了解。

　　不过需要注意的是，苹果并不是持续性的下调老款iPhone的性能，因此就算你的iPhone受到了波及，性能限制也只是在出现高强度任务的时候才会发挥作用。

　　目前用户暂时还无法避免老款iPhone性能下降的问题，只能通过更换电池来解决。

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