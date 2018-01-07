芯片被曝安全漏洞 英特尔面临至少三起集体诉讼

原标题：芯片被曝存安全漏洞 英特尔公司面临至少三起集体诉讼

全球最大芯片厂商英特尔公司近日被曝出“芯片存在安全漏洞”，引发全球用户对于信息安全的担忧。而深陷“芯片门”丑闻的英特尔目前在美国已经面临至少三起来自消费者的集体诉讼。

据悉，来自谷歌公司的专家发现，英特尔芯片存在两个漏洞，分别称为“崩溃”和“幽灵”。黑客可以利用这两个漏洞读取设备内存，获得安全密码等敏感信息。

消息传出后，全球用户一片哗然。目前，谷歌、亚马逊、微软等科技巨头已经纷纷采取应对行动。谷歌表示，安装了最新补丁的安卓系统不需要采取任何其他措施，不过谷歌浏览器的某些用户可能还需要采取额外的安全操作。

微软提醒说，微软推出的补丁与一些杀毒软件不兼容，可能导致蓝屏错误等电脑死机问题发生，因此目前只对运行合作伙伴厂商的杀毒软件用户提供安全更新。

一些专业人士指出，英特尔芯片存在的漏洞可能影响数以亿计的电脑和移动设备，打安全补丁是解决漏洞最好的办法，但打补丁后电脑性能可能下降多达30%，并且芯片漏洞是由中央处理器架构而非软件引起，所以打补丁并不能彻底解决这一问题。

英特尔随后发表声明回应说，媒体报道不够准确，这些漏洞不会破坏、修改或删除数据，该公司还援引苹果、亚马逊、谷歌和微软的报告说，打安全补丁对系统性能的影响“微乎其微”。根据英特尔方面的计划，将在未来一周为过去5年推出的90%以上的处理器发布补丁。

不过英特尔目前已经面临三起集体诉讼，分别来自美国加利福尼亚州、俄勒冈州和印第安纳州，诉讼者均指控英特尔数月前就知道芯片存在漏洞，却没有及时对外公布消息。

还有报道称，英特尔是在去年6月被告知芯片存在漏洞的，然而该公司首席执行官克尔扎尼奇却在去年11月出售了手中一半公司股票，套现3900万美元，这不禁令人怀疑克尔扎尼奇减持公司股票的目的。对此英特尔公司发表声明，强调克尔扎尼奇是按照事先制定的股票出售计划行事，并非临时决定，与芯片漏洞问题无关。