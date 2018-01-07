德国2017年可再生能源发电量创新高

新华社柏林1月6日电（记者张毅荣）德国一家智库发布的最新报告显示，2017年德国可再生能源发电量达216.6万亿瓦时，约占德国总发电量的33.1%，发电量和占比均创历史新高。

可再生能源发电包括风力、太阳能、水力和生物质能发电。根据德国“Agora能源转型”智库的报告，2017年德国可再生能源发电量较上年增长15%，这主要得益于风电设施扩建和多风天气带来的风力发电量增加。2017年，德国陆地及海上风力发电量首次超过硬煤发电量和核能发电量。

根据报告数据，2017年德国褐煤、硬煤、天然气、核能、石油及其他发电量排在可再生能源之后，分别占22.6%、14.4%、13.1%、11.6%和5.1%。

随着煤炭发电的减少，德国电力行业的碳排放在降低。但交通、建筑、工业等领域的石油、天然气使用仍在增加。因此，德国的碳排放量在过去3年维持在高位，未见下降趋势。

该智库负责人帕特里克·格赖兴说：“按照目前趋势，德国到2020年只能实现碳排放量较1990年减少30%，达不到40%的预设目标。”

按照德国政府的“能源转型”计划，到2020年，德国可再生能源发电比例需达至少35%，碳排放量较1990年需减少40%。