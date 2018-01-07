政府重点项目名单公布 港媒：扶持互联网+与人工智能

中国公布政府重点项目名单 港媒：扶持互联网+与人工智能

参考消息网1月7日报道 港媒称，中国谋求成为互联网技术、大数据和人工智能方面的全球强国，将向数十家公司提供补贴，其中包括一家中国无人机制造商和一家由政策支持的人脸识别技术公司。

据香港《南华早报》2017年12月29日报道，据中国最高经济规划机构国家发改委2017年12月27日说，首批56个项目入选政府拟支持项目名单。这其中包括省政府开发的电子政务系统以及私营公司制造的无人机和机器人。

报道称，国家发改委推出这项全国性计划，以推动它所说的“互联网+、人工智能创新发展和数字经济”。

报道称，这56个项目是首批符合国家支持资格的项目，如果没有人提出异议，它们将获得政府补贴。补贴金额将视每个项目的需要和规模而定。

中国一些最大的公司参加了对政府资助的申请，其中包括正在开发一个深度学习开源平台的电子商务巨头京东，以及拟开发金融大数据应用平台的电信设备公司华为。

国家发改委说，入选的人工智能项目集中在智能芯片产业化、人脸和语音识别系统、无人机以及先进智能服务机器人等方面。

报道称，入围拟支持项目名单的有深圳市优必选科技有限公司和山东神思电子技术股份有限公司的机器人项目。

报道称，四家开发人脸和语音识别技术的公司也被选中，包括北京中盾安全技术开发公司和广州云从信息科技有限公司。

国家发改委说，一些大数据项目包括设在哈尔滨的一个中国-俄罗斯大数据总部基地建设项目、一个中国-东盟数字贸易平台以及一个中国与中东的电子商务平台。（编译/马丹）