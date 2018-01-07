宝能入局新能源造车 斥资近600亿元兴建汽车产业基地

吴小飞 刘珊珊

1970年出生的潮汕人姚振华，是少有的跨界“梦想家”。从驻港部队的蔬菜水果供应商到目前左手地产右手金融的资本大鳄。没有错过房地产腾飞的黄金十年的姚老板，如今又瞄准了高速发展的新能源汽车市场。

整个2017年，由姚振华掌舵的深圳市宝能投资集团（以下简称“宝能集团”）快马加鞭布局新能源。从昆明、杭州再到广州，前后斥资近600亿元兴建新能源汽车产业基地，期间还以逾16亿元成功持股负债累累的观致，跨越造车准入的门槛。

2017年12月末，在广州新能源产业园动工奠基仪式上，宝能集团董事长姚振华首次就新能源造车发声，高扬“响应十九大”、“发展实业”的大旗，在宝能集团航空、物流、房产、医药等七大核心实业板块之外再添一块——汽车。

一位接近宝能集团跨界造车业务的匿名人士告诉《中国经营报》记者，不管从产业政策，还是未来发展趋势看，新能源汽车正处在爆发式增长的前期，而此时国内传统车企难以集中精力投入新能源，造车新势力大多存在资金问题，这阶段有3~5年的时间差，就是大资本入局发展的黄金期。

抢夺“风口”

宝能集团品牌负责人援引收购观致后回应社会关切的公开函告诉记者，宝能集团认为，新能源和智能化是汽车产业发展的新趋势。在自主品牌崛起，国家政策加持的背景下，国内的新能源汽车正在爆发式增长。宝能的策略是要坚定的抓住“风口”，打造“民族品牌”。

2017年12月26日，宝能集团在广州的新能源汽车产业园开始动工。园区位于广州市黄埔区、广州开发区，项目总投资约300亿元，首期规划产能为50万辆新能源汽车、产业链产值超千亿元，一期项目预计2019年底落成投产。据了解，该项目将布局新能源汽车总部、整车及核心零部件研发中心、整车先进制造基地、整车销售中心和物流中心5大板块。实际上，该项目早在2017年初就开始推进。姚振华表示，宝能集团将着眼于全球开展汽车产业规划和布局。

雄厚的实力无疑给了宝能集团足够的自信，在投入伊始规划资金就达数百亿元。2017年10月，宝能集团在杭州签订框架协议，拟以140亿元建设包括新能源汽车以及核心零部件生产项目。11月，又与昆明市政府签订合作协议，拟在昆明经济开发区和空港经济区落地相关项目。据了解，前述两个项目投入接近300亿元，规划产能为80万辆。

中国汽车工业咨询发展公司首席分析师贾新光表示，在收购万科战役之前，大家对宝能不大了解，现在也不知道其“根底”。但宝能有自己的金融机构，因此融资不是问题。姚振华本人此前也曾自曝，宝能集团的净资产高达1200多亿元。

在产业配套方面，宝能集团的多个业务板块与汽车高度相关。除了拥有生产汽车变速器零部件及总成子业务的韶能股份（000601.SZ）、生产汽车精密锻件的中炬高新（600872.SH），宝能还入主了玻璃制造商南玻集团（000012.SZ）。另外，宝能的现代物流业务未来也可能对汽车制造板块提供支撑。

机遇背后

乐视汽车的惨淡经营似乎能让人一窥跨界造车之难，而观致的羸弱现状也在某种程度上暗示，不是优质的人才和技术就能打造受市场欢迎的产品。除了百年积淀的跨国大车企，在新一轮跨界造车者中，尚未出现绝对的成功范本。所有的困难，对宝能亦然。

“对于宝能来说，布局新能源汽车的风险来自两方面，一方面是投资的风险，另一方面是业务经营层面的风险。”一位就职于“四大”会计事务所、从事汽车产业研究的证券分析人士说。据该人士介绍，作为投资方，宝能首先要面对的可能是投资风险的分散，为了“不把鸡蛋放在同一个篮子里”，宝能在每个项目落地时，都不单只是引进整车厂，而是尽量延伸产业链，囊括上下游。另外就收购风险而言，被宝能“押宝”的也不止观致一家。据前述匿名人士介绍，除了网传的宝沃、扬子江客车，宝能正在加快收购步伐，目前“还有几家正在谈”。

同时，“对于新进入者来说，最大的挑战来自于时间和市场。”前述分析人士说。在他看来如何引进人才、组织生产，协同各个环节，这需要很长的时间，犯很多的错误才能打磨出来。新入局者需要在短时间内拿出产品，打出品牌，还要保证质量和可行性，体现自己的差异化，与时间赛跑，这对于他们来说极具挑战。“巨人转身的时间差一定要把握住，否则很容易被团灭”。

此外，将要耗资300亿元的广州新能源产业园项目，虽借力羊城多年的工业积累和资源集聚，但新划定的项目基地并非完全集聚天时地利人和。广州划拨的广河高速以南、九龙大道以西的27.5万平方米的产业用地位于黄埔区、广州开发区，临近的大型项目仅有正在规划建设以科技、环保为目标的开发新区——中新广州知识城。

尚处于“规划中”意味着目前该项目基地周边配套设施的相对不完善。广州社科院一位区域经济研究员告诉记者，宝能的项目位置在吸引高端人才、特别是研发人才来说并不是十分理想。“广河高速以南、九龙大道以西的位置比较偏，在引进人才方面宝能更需要政府的配套优惠政策，比如家属就业、医疗以及配套基建等问题。”该人士说。

多元混战

除了宝能的强势入局，2017年12月，华夏幸福董事长王文学以个人认缴出资3.3亿元收购合众新能源近53.4%股份；10月，碧桂园拿下佛山、顺德两宗地块。不过地块竞得人须在3个月内，引进至少5家新能源汽车相关企业。此外，互联网巨头BAT也已全部涉及新能源业务。

记者采访获悉，对于大资本方的入局，多为业内人士均持较为积极的态度。国际上所谓的大集团，都是以金融资本为核心或背景，而国内的集团一般只有产业，特别是汽车产业，没有金融，没有除了产品以外的造血机能。贾新光说，而“汽车产业正在转型，急需资金，没有资金输入就会‘病危’”。

另有汽车行业资深分析人士认为，目前市场入局者鱼龙混杂，良莠不齐。大资本方的进入能激发市场活力，一方面帮助成长型企业顺利渡过转型期，另一方面也能加速竞争，淘汰低水平的重复建设，节约资源。但最终的效果如何，还要落实到具体的产品上。

事实上，相对于自主品牌“大象转身”的步履缓慢，“鲇鱼”并非仅来自境内。2017年11月，外交部表态，中国将在2018年6月前在自贸试验区范围内放开专用车和新能源汽车外资股比限制。届时外资的规模进入，将使竞争更趋白热化。

值得注意的是，宝能集团的造车计划中，并非只有新能源汽车。在回应持股观致问题时，宝能相关负责人表示，将延续观致汽车于2016年制定的“两栖战略”，一方面提升燃油车型的竞争力；另一方面不断推进新能源车战略。宝能认为，燃油车仍有较大市场发展空间，且姚振华的致辞中也包括优化提升燃油车业务。有分析人士称，未来新能源的走向并不确定，电动车也许只是过渡阶段，氢燃料或将成为终极清洁能源。这条携巨额资本而来的“大鲇鱼”，似乎在攻守之间都给自己留足了后路。