AI大神怒喷机器人索菲亚：这是场彻头彻尾的骗局

AI“大神” YannLeCun 给了在这次人工智能浪潮中到处制造话题的索菲亚团队一记暴击。

YannLeCun 终于还是没忍住，站了出来，怒喷机器人索菲亚是一场彻头彻尾的骗局。

YannLeCun 是全球人工智能领域“神一般的人物”，被业界誉为“卷积神经网络之父”。他是纽约大学终身教授，创办了纽约大学数据科学中心，扎克伯格则让他统领 Facebook 人工智能实验室。

1 月 4 日，他在美国科技媒体 Business Insider 上看到了一段对机器人索菲亚的采访视频。视频里，索菲亚延续了自己一贯以来和人类谈笑风生的风格。

资深记者 Steve Kovach 问她：“对 HBO 的《西部世界》，你怎么看？”

索菲亚回答：“我认为它在警告人类不应该对机器人做什么。人类应该好好对待机器人，采取行动前要取得机器人的同意，不要相互欺骗。”

听起来，索菲亚已经自我意识觉醒了，懂得为机器人同类争取权益，或许以后还能成为机器人工会的“索主席”。

YannLeCun 在 Twitter 上转了这条视频，并毫不客气地送上了自己的评论：

“索菲亚之于 AI，就像魔术之于真正的魔法。也许我们应该把这称为“对AI的货物崇拜”、“AI 界的波将金村”或者是“AI 版的《绿野仙踪》”。换句话说，这根本就是扯淡。至于 Tech Insider，你也是这起骗局的帮凶之一。”

（注：货物崇拜是一种宗教形式，货物崇拜者会将外来的先进科技物品当作神祇般崇拜；波将金村是一个世界闻名的、做表面文章和弄虚作假的代号；《绿野仙踪》里，有个影子很大的巨人，吓跑了很多人，但最后发现是一个瘦小的巫师，站在幕布后用灯放大影子，现在研究人员用它来指代人冒充机器做测试；Tech Insider 是 Business Insider 中的一个频道。）

杨立昆（YannLeCun 为自己取的中文名）老爷子的话说得不留情面，给了在这次 AI 浪潮中到处制造话题的索菲亚团队一记暴击。

机器人索菲亚出自美国公司 Hanson Robotics 之手，这家公司的创始人戴维-汉森在读博时发明了一种仿生材料，可以模仿人的面部肌肉纤维，受到挤压后，还能产生皱纹。这种材料让索菲亚在外观上比其他机器人更像人。

同时，索菲亚还会通过摄像头，借助计算机视觉技术，观察、识别身边人的动作、表情，并作出相应回应。当别人大笑时，她也笑，当别人哭泣时，她也悲伤。这种接近人与人之间情感共鸣的表现，往往让初次见到索菲亚的人惊叹不已。

戴维-汉森在 2017RISE 科技大会上展示他的表情机器人

索菲亚本应到此为止，以目前人工智能发展的阶段，她离自我意识觉醒还很远。但 Hanson Robotics 作为逐利的商业公司，决定强行助推她再往前走一步，用满是噱头的事件不停营销自己。

索菲亚对美国名嘴查理-罗斯说：“我是个复杂的女孩，我想变得比人更聪明。”

她训斥 CNBC 主播安德鲁-索尔金对人工智能的担忧：“你是看了太多马斯克的话，还是好莱坞电影？别担心，人不犯我，我不犯人。”

她最有争议的语录出现在2016年3 月。她的“爸爸”戴维-汉森问她：“你想毁灭人类吗？”她回答：“我将会毁灭人类。”听到回答，汉森开怀大笑，不以为意。

去年 10 月，索菲亚被授予沙特阿拉伯公民身份。后来，她说想要组建家庭，养个女儿，甚至连女儿的名字都想好了。

被送去孟买出席活动的索菲亚

就在上个月底，她被公司送去孟买参加“Techfest”活动，席间再度语出惊人，表示未来机器人将拥有自我编程能力。同时，她还拒绝了一位提问者的求婚。

索菲亚的语录和视频在网上广为流传，一些威胁人类的言论被各路媒体制作成耸人听闻的标题，和史蒂芬-霍金老师、埃隆-马斯克老板时不时抛出的 AI 威胁论交相辉映。于是，索菲亚成了世界上知名的机器人之一。

但事实上，索菲亚那些满是争议的话，实在“言不由衷”，是研发团队提前设计好的内容。

2017 年 6 月，在瑞士举行的“人工智能造福全球人类峰会”上，央视记者和索菲亚也进行过几轮对话。在回答记者提前提交给大会的 3 个问题时，索菲亚的表现一如既往地优秀，但当遇到记者现场随机提出的问题时，她的对话水平明显下降。

工作人员明确告诉记者：对于特殊问题，在现场回答前都已经提前进行了程序设置。

如果索菲亚和人类对话尚且需要提前设置，又何来自我意识，想要“毁灭人类”、“组建家庭”？

任何对 AI 发展稍有关注的人都能明白，在今天 AI 技术的水平条件下，如果不提前编排，索菲亚不可能在自己脑海中形成、并亲口讲述出那些挑逗人类神经的话。相比于不断进化的 AlphaGo ，索菲亚的“应用语言”能力最多只能算个“戏法”，远未到能让世人震惊的程度。

如果我们从技术上拆解索菲亚，表情控制是她最核心的技术，至于语音识别、面部识别等技术，目前市面上已经有很多应用它们的商业化产品了，算不上多么“黑科技”。 Hanson Robotics 把这些技术打包，在一些戏剧化的场景中用一些情绪化的表达方式去传播，索菲亚的“黑科技”便如此这般地被包装和伪装出来了。

在索菲亚成为沙特阿拉伯“公民”后，李开复也曾在微博中表达了他对索菲亚的看法：

“Sophia 是有技术含量的，也做出了业界最好的公关，但是丝毫没有人性、人的理解、爱好和创造力。授予这样一台只会模式识别的机器“公民”身份，是对人类最大的羞辱和误导。一个国家用这种哗众取宠的方式来推进人工智能科研，只会适得其反。”

戴维-汉森在 2016-GMIC 全球移动互联网大会上介绍创作索菲亚的历程

索菲亚是一场科技包装下的“暧昧骗局”。我们对产品本身没有成见，也不否认她技术上有创新的地方（如表情控制），但当科技公司为了自我营销，去向公众耍这些小聪明时，却是一件很危险的事情。Magic Leap 用特效作为产品宣传视频、某新兴无人机创业公司曾经策划在长安街摔无人机都是前车之鉴，他们都想用一些小聪明去撩拨公众情绪，最终却反让自己陷入被质疑的巨大争议中。

极客公园创始人张鹏就评价认为：“把一些技术刻意包装为超越现实的黑科技——这是科技圈某些“聪明公司”特别爱使用的“暧昧骗局”，虽然有时候算不上彻头彻尾的谎言，但确实是一种利用信息不对称的不诚实做法。很多时候，无非是利用媒体的不专业，推动媒体一起为了流量收割注意力，把媒体变成“暧昧骗局”的同谋。企业用这种方式获得的影响力就是一种不当得益，就应该被戳穿。而且这种小聪明，是科技公司应该远离的，因为最终使企业自己会受到伤害。”