新浪科技> 业界 > 正文

AI大神怒喷机器人索菲亚：这是场彻头彻尾的骗局

AI大神怒喷机器人索菲亚：这是场彻头彻尾的骗局
2018年01月06日 12:18 极客公园
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　AI“大神” YannLeCun 给了在这次人工智能浪潮中到处制造话题的索菲亚团队一记暴击。

　　YannLeCun 终于还是没忍住，站了出来，怒喷机器人索菲亚是一场彻头彻尾的骗局。

　　YannLeCun 是全球人工智能领域“神一般的人物”，被业界誉为“卷积神经网络之父”。他是纽约大学终身教授，创办了纽约大学数据科学中心，扎克伯格则让他统领 Facebook 人工智能实验室。

　　1 月 4 日，他在美国科技媒体 Business Insider 上看到了一段对机器人索菲亚的采访视频。视频里，索菲亚延续了自己一贯以来和人类谈笑风生的风格。

　　资深记者 Steve Kovach 问她：“对 HBO 的《西部世界》，你怎么看？”

　　索菲亚回答：“我认为它在警告人类不应该对机器人做什么。人类应该好好对待机器人，采取行动前要取得机器人的同意，不要相互欺骗。”

　　听起来，索菲亚已经自我意识觉醒了，懂得为机器人同类争取权益，或许以后还能成为机器人工会的“索主席”。

　　YannLeCun 在 Twitter 上转了这条视频，并毫不客气地送上了自己的评论：

　　“索菲亚之于 AI，就像魔术之于真正的魔法。也许我们应该把这称为“对AI的货物崇拜”、“AI 界的波将金村”或者是“AI 版的《绿野仙踪》”。换句话说，这根本就是扯淡。至于 Tech Insider，你也是这起骗局的帮凶之一。”

　　（注：货物崇拜是一种宗教形式，货物崇拜者会将外来的先进科技物品当作神祇般崇拜；波将金村是一个世界闻名的、做表面文章和弄虚作假的代号；《绿野仙踪》里，有个影子很大的巨人，吓跑了很多人，但最后发现是一个瘦小的巫师，站在幕布后用灯放大影子，现在研究人员用它来指代人冒充机器做测试；Tech Insider 是 Business Insider 中的一个频道。）

　　杨立昆（YannLeCun 为自己取的中文名）老爷子的话说得不留情面，给了在这次 AI 浪潮中到处制造话题的索菲亚团队一记暴击。

　　机器人索菲亚出自美国公司 Hanson Robotics 之手，这家公司的创始人戴维-汉森在读博时发明了一种仿生材料，可以模仿人的面部肌肉纤维，受到挤压后，还能产生皱纹。这种材料让索菲亚在外观上比其他机器人更像人。

　　同时，索菲亚还会通过摄像头，借助计算机视觉技术，观察、识别身边人的动作、表情，并作出相应回应。当别人大笑时，她也笑，当别人哭泣时，她也悲伤。这种接近人与人之间情感共鸣的表现，往往让初次见到索菲亚的人惊叹不已。

戴维-汉森在 2017RISE 科技大会上展示他的表情机器人戴维-汉森在 2017RISE 科技大会上展示他的表情机器人

　　索菲亚本应到此为止，以目前人工智能发展的阶段，她离自我意识觉醒还很远。但 Hanson Robotics 作为逐利的商业公司，决定强行助推她再往前走一步，用满是噱头的事件不停营销自己。

　　索菲亚对美国名嘴查理-罗斯说：“我是个复杂的女孩，我想变得比人更聪明。”

　　她训斥 CNBC 主播安德鲁-索尔金对人工智能的担忧：“你是看了太多马斯克的话，还是好莱坞电影？别担心，人不犯我，我不犯人。”

　　她最有争议的语录出现在2016年3 月。她的“爸爸”戴维-汉森问她：“你想毁灭人类吗？”她回答：“我将会毁灭人类。”听到回答，汉森开怀大笑，不以为意。

　　去年 10 月，索菲亚被授予沙特阿拉伯公民身份。后来，她说想要组建家庭，养个女儿，甚至连女儿的名字都想好了。

被送去孟买出席活动的索菲亚被送去孟买出席活动的索菲亚

　　就在上个月底，她被公司送去孟买参加“Techfest”活动，席间再度语出惊人，表示未来机器人将拥有自我编程能力。同时，她还拒绝了一位提问者的求婚。

　　索菲亚的语录和视频在网上广为流传，一些威胁人类的言论被各路媒体制作成耸人听闻的标题，和史蒂芬-霍金老师、埃隆-马斯克老板时不时抛出的 AI 威胁论交相辉映。于是，索菲亚成了世界上知名的机器人之一。

　　但事实上，索菲亚那些满是争议的话，实在“言不由衷”，是研发团队提前设计好的内容。

　　2017 年 6 月，在瑞士举行的“人工智能造福全球人类峰会”上，央视记者和索菲亚也进行过几轮对话。在回答记者提前提交给大会的 3 个问题时，索菲亚的表现一如既往地优秀，但当遇到记者现场随机提出的问题时，她的对话水平明显下降。

　　工作人员明确告诉记者：对于特殊问题，在现场回答前都已经提前进行了程序设置。

　　如果索菲亚和人类对话尚且需要提前设置，又何来自我意识，想要“毁灭人类”、“组建家庭”？

　　任何对 AI 发展稍有关注的人都能明白，在今天 AI 技术的水平条件下，如果不提前编排，索菲亚不可能在自己脑海中形成、并亲口讲述出那些挑逗人类神经的话。相比于不断进化的 AlphaGo ，索菲亚的“应用语言”能力最多只能算个“戏法”，远未到能让世人震惊的程度。

　　如果我们从技术上拆解索菲亚，表情控制是她最核心的技术，至于语音识别、面部识别等技术，目前市面上已经有很多应用它们的商业化产品了，算不上多么“黑科技”。 Hanson Robotics 把这些技术打包，在一些戏剧化的场景中用一些情绪化的表达方式去传播，索菲亚的“黑科技”便如此这般地被包装和伪装出来了。

　　在索菲亚成为沙特阿拉伯“公民”后，李开复也曾在微博中表达了他对索菲亚的看法：

　　“Sophia 是有技术含量的，也做出了业界最好的公关，但是丝毫没有人性、人的理解、爱好和创造力。授予这样一台只会模式识别的机器“公民”身份，是对人类最大的羞辱和误导。一个国家用这种哗众取宠的方式来推进人工智能科研，只会适得其反。”

戴维-汉森在 2016-GMIC 全球移动互联网大会上介绍创作索菲亚的历程戴维-汉森在 2016-GMIC 全球移动互联网大会上介绍创作索菲亚的历程

　　索菲亚是一场科技包装下的“暧昧骗局”。我们对产品本身没有成见，也不否认她技术上有创新的地方（如表情控制），但当科技公司为了自我营销，去向公众耍这些小聪明时，却是一件很危险的事情。Magic Leap 用特效作为产品宣传视频、某新兴无人机创业公司曾经策划在长安街摔无人机都是前车之鉴，他们都想用一些小聪明去撩拨公众情绪，最终却反让自己陷入被质疑的巨大争议中。

　　极客公园创始人张鹏就评价认为：“把一些技术刻意包装为超越现实的黑科技——这是科技圈某些“聪明公司”特别爱使用的“暧昧骗局”，虽然有时候算不上彻头彻尾的谎言，但确实是一种利用信息不对称的不诚实做法。很多时候，无非是利用媒体的不专业，推动媒体一起为了流量收割注意力，把媒体变成“暧昧骗局”的同谋。企业用这种方式获得的影响力就是一种不当得益，就应该被戳穿。而且这种小聪明，是科技公司应该远离的，因为最终使企业自己会受到伤害。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有