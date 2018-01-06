2017年移动应用利润600亿美元 App Store最赚钱

新浪科技讯 北京时间1月6日凌晨消息，根据应用程序情报公司Sensor Tower最新发布的一份报告显示，在2017年，全球应用程序利润较上年增长35%至将近600亿美元。这包括了两大移动应用分发平台Google Play和App Store的付费应用、订阅服务、和应用内购买行为所产生的利润。并且，苹果应用商店App Store产生的利润占总利润的大部分，几乎是Google Play的两倍。

具体来说，Sensor Tower的数据显示苹果应用商店App Store在去年产生了385亿美元利润，而谷歌Android应用商店Google Play则是201亿美元。就增长率来说，App Store较上年增长34.7%，Google Play较上年增长34.2%。

两家移动应用分发平台的2017年产生的利润加起来则达到了587亿美元，这比2016年的利润总和435亿美元增加35%。

Sensor Tower报告中的数据与苹果于近期公布的数据一致，苹果于本周四宣布其App Store刚产生了一个创纪录的假期利润，在刚过去不久的的圣诞购物季，App Sore产生了超过10亿美元的利润。同时，苹果还提到说在2017年，iOS应用开发者们一共获得了265亿美元的收入，较上年增长超过30%。这里的265亿美元是指苹果抽成30%后支付给开发者的数额。

2017年App Store的利润持续增长要归功于新兴市场移动设备的增长，同时还有苹果对应用内购买的新政策。但是，苹果并没有透露这些利润是如何产生的，又是从哪些地方产生的。并试图将利润增长的原因归结为类似App Store的大改版、AR应用比如Pokémon Go的流行等。固然这些是增长的原因之一，不过，新兴市场比如中国和印度利润的增长才是此次年度利润增长的主要原因。

举个例子，早在2016年，中国区App Store的年度总利润就超过了美国区。同时，App Annie将2017年第三季度产生的创纪录的应用程序利润和下载量归功于一些新兴市场，这就包括了中国、印度、和一些东南亚国家比如越南和印度尼西亚。

由于新兴市场对于移动应用市场的影响，两大移动应用市场的首次应用安装量（first-time app installs）也在2017年实现了增长。这份报告中指出，全球首次应用安装量在2017年达到915亿，较2016年的807亿上涨13.5%。与此同时，有很多研究发现如今大部分美国消费者每个月的平均应用下载量几乎为零，这也佐证了新兴市场是利润增长主要贡献者的事实。

在Sensor Tower公布的报告中，还可以发现Google Play的应用下载量的增长率远高于App Store，前者的增长率为16.7%，而后者只有6.7%。这是因为在新兴市场中，Android用户占有的比例更高。

最后，此份报告还提到了移动端游戏利润。在2017年，App Store和Google Play两大市场共产生了483亿美元的移动端游戏利润，较上年增长30%，同时，游戏利润占全部应用利润的将近82%。就游戏下载量来说，Google Play平台更受欢迎，去年总计产生了272亿次的游戏下载，占总游戏下载量的77%。（小宝）