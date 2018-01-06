亚马逊计划竞标英超流媒体转播权 招揽Prime会员

腾讯视频扣费系统故障 异常订单将全部兑现

刚刚过去的元旦假日期间，腾讯视频发起了一项“9折开通腾讯视频VIP”优惠充值活动，但由于活动服务器后台数据出现异常，有部分用户发现只需付0.2元，就能充得一个月的腾讯视频会员资格（原价20元）。

对此，1月5日晚，腾讯视频发出公告称，经过这几天的核实，此次扣费出错问题是系统异常所致；因此腾讯决定，将这些异常订单全部兑现，且不再扣费。

经统计，在2017年12月31日起服务器系统异常期间，因0.2元漏洞所产生的订单共计287万笔，涉及39万名用户。

苹果要把2000亿美元现金转回美国

据Techweb消息，市场研究机构GBH在近日的一份报告中表示，苹果在海外存放有2520亿美元的现金，在税率降低之后，苹果可能会利用这一有利时机，将其中的2000亿美元转回美国。

GBH在报告中表示，苹果将2000亿美元的现金从海外转回美国，将加速股票回购、派发股息及潜在的大规模收购。

亚马逊计划竞标英超流媒体转播权

据彭博社消息称，亚马逊计划参与即将开始的英超联赛流媒体转播权竞拍。据知情人士透露，这是亚马逊全球计划战略的一部分，亚马逊将通过该战略将更多的体育内容带给全球的用户。

据悉，亚马逊希望通过转播橄榄球、网球和足球等体育赛事来吸引更多的用户订阅亚马逊Prime会员服务。通过购买知名赛事的流媒体直播，亚马逊希望将普通用户转化成粘度更高的会员。

亚马逊对投资者曾表示，对视频领域的巨大投资是为了吸引更多的用户加入Prime会员，并且成为忠实的购买力。根据美国消费者数据研究机构的报告显示，亚马逊Prime会员每年的消费金额是普通用户的两倍。显然吸引更多的用户成为会员，对亚马逊来说就显得尤为重要。

阿里巴巴前高管刘自成加盟人人车 任首席运营官

1月5日消息，人人车宣布聘请阿里巴巴前高管刘自成任公司首席运营官（COO）。

加入人人车以后，刘自成将辅助CEO李健进行战略布局、运营管理、组织升级、文化建设等工作，利用自身优势进一步提升人人车团队战斗力，在保持绝对线上运营能力优势的前提下，进一步加强线下运营，实现“线上+线下”运营双超车的局面。

资料显示，刘自成此前在阿里巴巴工作近十年，曾担任北方大区总经理等职位，是阿里中供（中国供应商）铁军核心成员之一，具有丰富的业务拓展、市场销售、团队管理及组织建设经验。刘自成擅长激励员工发挥潜能，善于人性化管理，曾参与并打造了中供铁军“铁血”文化，对阿里巴巴组织架构的完善和人才储备做出了卓越贡献。

酷派：张巍辞任执行董事

1月5日晚间消息，酷派发布公告称，张巍辞任执行董事 ，同时马麟、王俊民及杨永强辞任非执行董事。

张巍于2017年3月17日被委任为酷派集团执行董事。

公开资料显示，张巍，41岁，为中国注册会计师协会会员、LeEco Holding Ltd。中国区首席财务官以及本公司财经管理部部长。他于2015年加入乐视，并负责乐视的财务管理事务，以促进生态业务发展及投资规划管理。张巍加入乐视前为瑞华会计师事务所合伙人，负责为上市公司提供审核服务。

广州出台“共享单车”指导意见 要求企业设押金专用账户

广州市交通委员会在1月5日发布消息称，正式出台“共享单车”发展指导意见，明确在广州投放车辆的企业须在依法定程序设立的银行机构设立用户资金专用账户，确保用户资金安全并按照约定及时退还，鼓励具备条件的企业优先推行免押金和后付费服务。

广州市交委解读《指导意见》称，政府、企业、用户三方在行业规范发展中均有相对应的权责义务。其中，使用者在使用互联网租赁自行车过程中，应当遵守相关法律法规和服务协议的约定，不私自占用、蓄意破坏或者丢弃车辆，自觉文明骑行、规范停放。

为保障注册用户的合法权益，《指导意见》明确在广州投放车辆的企业须在依法定程序设立的银行机构设立用户资金专用账户，实施有效监管，确保用户资金安全并按照约定及时退还，鼓励具备条件的企业优先推行免押金和后付费服务。