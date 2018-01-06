三星芯片销量挤掉英特尔成全球第一 宝座能坐多久？

雷锋网1月6日报道，咨询公司Gartner在近日发布2017年全球半导体市场初步统计报告。报告称，韩国三星电子公司已超过其美国竞争对手英特尔，成为全球最大的半导体制造商。

众所周知，自1992年以来，英特尔都是全球最大的半导体制造商。但直到2017年，冠军宝座易主，三星登顶挑战了英特尔的霸主地位。

数据显示，去年三星的销售额增长52.6%，达到612亿美元，市场份额为14.6%。英特尔销售额只增长6.7%，达到577亿美元，占市场份额的13.8%。而全球半导体收入为4197亿美元，同比增长22.2%。

目前，三星电子是全球最大的内存芯片制造商，内存芯片对于智能手机、平板电脑、个人电脑以及服务器至关重要，而随着市场的强劲需求，这是三星电子芯片销量持续走高的最大原因。而英特尔擅长生产的是针对个人电脑的中央处理器芯片，不过，消费者对这类设备的需求出现下滑。

根据 Gartner的数据，供应不足的局面推动存储芯片收入增长64%，它在半导体总收入中的占比达到31%，成为了最大半导体类别。

供应不足所引发的价格上涨成为了推动存储芯片收入增长的关键动力。去年，NAND闪存芯片价格实现了历史上的首次同比增长，增幅为17%；DRAM内存芯片价格增长了44%。

但根据雷锋网（公众号：雷锋网）此前的报道，其实DRAM和NAND闪存芯片价格从2016年就开始大幅攀升了。美国权威计算机专业杂志PCMag曾分析原因称，这主要归功于中国消费者。由于越来越多的中国消费者开始购买高端设备，对记忆芯片需求大增，而目前中国大陆厂商尚不能生产这些高端芯片，导致价格攀升。

不过，Gartner研究副总裁AndrewNorwood表示，主要依靠存储芯片，三星的领先优势并不稳固。“随着中国扩大存储芯片产能，存储芯片的价格将在2018年走弱，NAND闪存芯片首当其冲。DRAM内存芯片价格也将在2019年下滑。我们预计，三星届时将会损失大量收入。”

对于芯片公司并购交易来说，2017年是相对沉寂的一年。高通公司收购恩智浦半导体原本被认为是一桩回在2017年完成的大交易，但最终并未成行。尽管高通仍计划在2018年完成这笔交易，但这因为博通尝试收购高通而变得更加复杂。

“2017年，博通、高通以及恩智浦的总营收为412亿美元，只落后于三星和英特尔，”AndrewNorwood 认为，“如果博通最终能够敲定这两笔收购交易，同时三星的存储芯片收入像预期那样下滑，那么三星可能会在2019年随着下一波存储芯片的下滑，市场份额将跌至第三位。”

因此，三星第一的位置或许不会保持太长时间。

*来自雷锋网报道