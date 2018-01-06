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早知芯片有漏洞？英特尔CEO去年狂抛3900万美元股票

早知芯片有漏洞？英特尔CEO去年狂抛3900万美元股票
2018年01月06日 10:18 新华网
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　　多家外媒报道，美国英特尔公司首席执行官布赖恩·克拉尼奇去年大幅减持英特尔股票。此前，英特尔已经知道其芯片存在重要安全漏洞。

　　根据美国证券交易委员会去年11月底的一份文件，克拉尼奇行使期权，以每股44.05美元的加权平均价出售644135股英特尔股票。期权曾允许他以每股12.985美元至26.795美元的价格购得这些股票。

　　另外，他又以每股44.55美元的加权平均价出售245743股英特尔股票。这使他共计持有的英特尔股票数量减少至25万股。这是英特尔高管被要求持有的最低公司股票数量。

　　上述行权使克拉尼奇套现超过3900万美元，净赚大约2500万美元。

　　然而，多家外媒报道，英特尔等芯片制造商去年6月已经知道，所产芯片存在安全漏洞。

　　证交会文件显示，上述行权是10b5-1方案的一部分。这一方案设立于去年10月30日，比克拉尼奇出售股票早1个月。这一方案的设立旨在方便英特尔高管提前出售股票，而不受内幕交易指责。

　　克拉尼奇3日说，英特尔将努力修复漏洞；他认为安全问题尚未被利用，而且芯片行业正在合作，将在数月内解决这一问题。

　　他说，全行业原计划在修复就位后公开安全漏洞事宜，然而问题提前暴露。

　　网络安全研究人员3日说，在三家主要制造商所产芯片中新发现一组安全漏洞，如不予修复，可能泄露用户机密信息，影响几乎所有电脑设备和手机。漏洞涉及英特尔公司、超威半导体公司和安谋科技公司所产芯片。

　　安全漏洞发现人之一、奥地利格拉茨技术大学研究员丹尼尔·格鲁斯告诉路透社记者，这可能是迄今最严重的中央处理器漏洞。

　　英特尔和安谋坚称，那不是设计缺陷，但会要求用户下载软件“补丁”、更新操作系统，以修补漏洞。（卜晓明）（新华社专特稿）

　　（原文题为《早知芯片有漏洞？英特尔CEO去年大幅减持股票》）

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