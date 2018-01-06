新浪科技> 业界 > 正文

自动驾驶卡车也要来了 专家称2040年将会实现

自动驾驶卡车也要来了 专家称2040年将会实现
2018年01月06日 22:41 一财网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　自动驾驶技术的发展推动了卡车在这一应用领域的风潮。

　　长期追踪风险投资行业的CB Insights报告称，美国企业在商用卡车自动驾驶系统上投入约10亿美元的资金，是3年前支出水平的10倍。

　　自动驾驶卡车风潮

　　除了戴姆勒、沃尔沃等传统制造商在自动驾驶卡车上发力外，一些新创公司也加快了发展的步伐。戴姆勒旗下奔驰自动卡车在2015年就开始了路测，计划在2020年投入使用。近日，瑞典初创公司Einride就宣布计划将其T-Pod自动驾驶半挂卡车带到2018年底特律车展上，该车可以装载15个货盘的货物行驶200公里，并且是零排放。

　　与在全球各地进行路测的自动驾驶车辆不同，Einride推出的T-Pod卡车既不完全受控于车载计算机，也未设置驾驶舱。也就是说这是一款远程操控型电动卡车，驾驶员在车外对卡车进行操控。不过，实现该技术仍然需要一定的时间。

　　特斯拉也在11月份展示了最新的自动驾驶卡车——Tesla SEMI。按照特斯拉的官方描述，特斯拉凭借自动驾驶功能让三辆卡车在公路上像“火车”一样排队前进，36吨满载下只需20秒就能够开到近百公里时速，但运输成本只有传统柴油卡车的56%。一次充电能够行驶800公里，如果使用Megachargers充电桩进行快速充电(即一次30分钟)可以行驶640公里。不过，这并不是完全自动驾驶技术，仍然需要司机的配合，特斯拉CEO马斯克宣称这款车将在2019年量产。

　　业界人士普遍认为，自动驾驶卡车的应用或将早于汽车，这主要源于两方面的原因。一方面，卡车在大多都行驶在高速公路上， 与自动驾驶汽车相比，其所面临的路况相对简单，而货运卡车在高速公路上行驶时可以组成车队，这可以进一步简化自动驾驶卡车公司的工作，让它们更容易处理拥挤和撞车风险的问题。

　　另一方面，在货运成本中，卡车司机带来的人力成本较高。“整个的运输过程中，人员的成本占比占到41%。”图森未来CTO郝佳男表示，自动驾驶卡车的发展不仅可以降低成本，还免去了司机长途驾驶的疲劳问题，而自动驾驶卡车可以延长运营时间。

　　部分自动驾驶已经应用在一些卡车中，公司美国最大的货运公司之一US Xpress，旗下拥有的7000多辆卡车已经更新了自主制动和防碰撞系统。该公司的联合创始人兼执行主席Max Fuller计划将其升级，在三年内实现自动车道转向。不过，目前自动驾驶卡车的发展仍然处于初级阶段。

　　技术问题待解

　　按照 BI Inteligence发布的报告，卡车自动驾驶技术的发展可以分为三个阶段：第一阶段是到2018年，可实现自动编队驾驶技术，整体燃油经济性提高10%到20%左右;第二阶段为到2025年，运用半自动驾驶辅助系统，逐步提高自动驾驶技术在整个行驶时间中的比例;第三阶段是到2040年，可以实现完全自动驾驶，即可以脱离司机进行运输。

　　目前，自动驾驶技术正处于第一阶段。而自动编队驾驶技术的代表公司是一家名叫Peloton Technology的初创公司，致力于提高商务卡车的燃油效率。Peloton给出的解决方案是让系统内的卡车通过V2V技术连接。例如，当前排车辆需要刹车或减速时，后排车辆会自动对这些动作作出反应。Peloton的驾驶辅助系统会将配对卡车的安全系统与云网络进行连接，将卡车编队驾驶限定在合适的道路和条件内。Peloton的系统可以实时处理传感器传递来的数据，提高紧急制动系统的安全性，并在安全的时间、地点和方式下才允许车辆编队行进。按照方案，当车辆按照一定的编队行进时，整体的燃油经济性会提升7%以上。

　　Peloton已经与沃尔沃等制造商在卡车领域进行了合作。沃尔沃卡车公司认为，利用车队系统可以节省燃料，改善公路安全，提高运输系统能力。一辆自动驾驶卡车行驶在车队最前面，后面紧跟着的自动驾驶卡车就可以利用空气动力学的远离提高效率。除了沃尔沃外，戴姆勒也早已派出了同样应用V2V的自动驾驶卡车编队。此前，戴姆勒还打造了不依靠V2V通信的自动驾驶卡车Freightliner Inspiration，主要依靠毫米波雷达+摄像头来感知环境，实现半自动驾驶。

　　尽管对比自动驾驶汽车，自动驾驶卡车所面临的情况相对简单，但它在技术方面的攻克仍然会面临一些问题。

　　首先，推出的自动驾驶卡车属于电动车。对于电动车而言，运输里程尤为重要，而卡车比汽车要重很多，不适合装配过多的电池，这样就会对提升运输里程造成影响。而重卡的功率较大，实现电动化需配备较大的电池组，这会造成电动重卡成本过高。

　　另一方面，由于卡车的电池容量较大，目前现有的充电技术也并不能满足充电需求，而建立卡车充电桩的成本较高，卡车公司还没有清晰的商业模式。而除了技术方面的问题外，人类驾驶员如何应对无人驾驶卡车在高速公路行驶，以及当自主卡车事故发生时将如何处理等问题也都有待解决。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有