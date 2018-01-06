自动驾驶卡车也要来了 专家称2040年将会实现

自动驾驶技术的发展推动了卡车在这一应用领域的风潮。

长期追踪风险投资行业的CB Insights报告称，美国企业在商用卡车自动驾驶系统上投入约10亿美元的资金，是3年前支出水平的10倍。

自动驾驶卡车风潮

除了戴姆勒、沃尔沃等传统制造商在自动驾驶卡车上发力外，一些新创公司也加快了发展的步伐。戴姆勒旗下奔驰自动卡车在2015年就开始了路测，计划在2020年投入使用。近日，瑞典初创公司Einride就宣布计划将其T-Pod自动驾驶半挂卡车带到2018年底特律车展上，该车可以装载15个货盘的货物行驶200公里，并且是零排放。

与在全球各地进行路测的自动驾驶车辆不同，Einride推出的T-Pod卡车既不完全受控于车载计算机，也未设置驾驶舱。也就是说这是一款远程操控型电动卡车，驾驶员在车外对卡车进行操控。不过，实现该技术仍然需要一定的时间。

特斯拉也在11月份展示了最新的自动驾驶卡车——Tesla SEMI。按照特斯拉的官方描述，特斯拉凭借自动驾驶功能让三辆卡车在公路上像“火车”一样排队前进，36吨满载下只需20秒就能够开到近百公里时速，但运输成本只有传统柴油卡车的56%。一次充电能够行驶800公里，如果使用Megachargers充电桩进行快速充电(即一次30分钟)可以行驶640公里。不过，这并不是完全自动驾驶技术，仍然需要司机的配合，特斯拉CEO马斯克宣称这款车将在2019年量产。

业界人士普遍认为，自动驾驶卡车的应用或将早于汽车，这主要源于两方面的原因。一方面，卡车在大多都行驶在高速公路上， 与自动驾驶汽车相比，其所面临的路况相对简单，而货运卡车在高速公路上行驶时可以组成车队，这可以进一步简化自动驾驶卡车公司的工作，让它们更容易处理拥挤和撞车风险的问题。

另一方面，在货运成本中，卡车司机带来的人力成本较高。“整个的运输过程中，人员的成本占比占到41%。”图森未来CTO郝佳男表示，自动驾驶卡车的发展不仅可以降低成本，还免去了司机长途驾驶的疲劳问题，而自动驾驶卡车可以延长运营时间。

部分自动驾驶已经应用在一些卡车中，公司美国最大的货运公司之一US Xpress，旗下拥有的7000多辆卡车已经更新了自主制动和防碰撞系统。该公司的联合创始人兼执行主席Max Fuller计划将其升级，在三年内实现自动车道转向。不过，目前自动驾驶卡车的发展仍然处于初级阶段。

技术问题待解

按照 BI Inteligence发布的报告，卡车自动驾驶技术的发展可以分为三个阶段：第一阶段是到2018年，可实现自动编队驾驶技术，整体燃油经济性提高10%到20%左右;第二阶段为到2025年，运用半自动驾驶辅助系统，逐步提高自动驾驶技术在整个行驶时间中的比例;第三阶段是到2040年，可以实现完全自动驾驶，即可以脱离司机进行运输。

目前，自动驾驶技术正处于第一阶段。而自动编队驾驶技术的代表公司是一家名叫Peloton Technology的初创公司，致力于提高商务卡车的燃油效率。Peloton给出的解决方案是让系统内的卡车通过V2V技术连接。例如，当前排车辆需要刹车或减速时，后排车辆会自动对这些动作作出反应。Peloton的驾驶辅助系统会将配对卡车的安全系统与云网络进行连接，将卡车编队驾驶限定在合适的道路和条件内。Peloton的系统可以实时处理传感器传递来的数据，提高紧急制动系统的安全性，并在安全的时间、地点和方式下才允许车辆编队行进。按照方案，当车辆按照一定的编队行进时，整体的燃油经济性会提升7%以上。

Peloton已经与沃尔沃等制造商在卡车领域进行了合作。沃尔沃卡车公司认为，利用车队系统可以节省燃料，改善公路安全，提高运输系统能力。一辆自动驾驶卡车行驶在车队最前面，后面紧跟着的自动驾驶卡车就可以利用空气动力学的远离提高效率。除了沃尔沃外，戴姆勒也早已派出了同样应用V2V的自动驾驶卡车编队。此前，戴姆勒还打造了不依靠V2V通信的自动驾驶卡车Freightliner Inspiration，主要依靠毫米波雷达+摄像头来感知环境，实现半自动驾驶。

尽管对比自动驾驶汽车，自动驾驶卡车所面临的情况相对简单，但它在技术方面的攻克仍然会面临一些问题。

首先，推出的自动驾驶卡车属于电动车。对于电动车而言，运输里程尤为重要，而卡车比汽车要重很多，不适合装配过多的电池，这样就会对提升运输里程造成影响。而重卡的功率较大，实现电动化需配备较大的电池组，这会造成电动重卡成本过高。

另一方面，由于卡车的电池容量较大，目前现有的充电技术也并不能满足充电需求，而建立卡车充电桩的成本较高，卡车公司还没有清晰的商业模式。而除了技术方面的问题外，人类驾驶员如何应对无人驾驶卡车在高速公路行驶，以及当自主卡车事故发生时将如何处理等问题也都有待解决。