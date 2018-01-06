新华社华盛顿1月6日电 综述：“芯片门”继续发酵 英特尔遭多起集体诉讼

新华社记者 林小春 周舟

全球最大芯片厂商英特尔公司深陷“芯片门”丑闻，芯片漏洞问题持续发酵。据美国媒体报道，英特尔在美国面临至少三起来自消费者的集体诉讼，公司首席执行官布赖恩·克尔扎尼奇被曝去年大幅减持公司股票，不过英特尔否认此事与芯片漏洞存在关联。

美国石英财经网站等媒体日前披露，英特尔公司芯片存在严重技术缺陷，引发全球用户对信息安全的担忧。专业人士指出，英特尔芯片缺陷导致的漏洞可能影响几乎所有电脑和移动设备用户的个人信息安全，受波及设备数以亿计，漏洞的修补过程可能导致全球个人电脑性能明显下降。

据美国“小发明网站”报道，英特尔面临的三起集体诉讼分别发生在美国加利福尼亚州、俄勒冈州和印第安纳州。诉讼者均指控英特尔数月前就了解芯片存在漏洞，却未及时对外公布消息。

美国政府也紧密关注此事。美国国土安全部在一份声明中说，已获悉英特尔的芯片漏洞问题，但未发现“利用”这些漏洞的行为。声明还指出，打安全补丁是解决漏洞最好的保护办法，但打补丁后电脑性能可能下降多达30％，并且芯片漏洞是由中央处理器架构而非软件引起，所以打补丁并不能彻底解决芯片漏洞。

不过英特尔否认了电脑性能会受影响的说法。该公司声称业界已展开了广泛测试，并援引苹果、亚马逊、谷歌和微软的报告说，打安全补丁对系统性能的影响“微乎其微”。

据报道，英特尔去年６月就已被告知芯片漏洞的存在，然而英特尔首席执行官克尔扎尼奇被曝于去年11月底出售了手中一半公司股票，套现超过3900万美元，净赚约2500万美元。这不禁令人怀疑克尔扎尼奇减持公司股票的目的。

面对这一情况，英特尔公司发言人发表声明，强调克尔扎尼奇是按照事先制定的股票出售计划行事，并非临时决定，与芯片漏洞问题无关。

英特尔芯片被发现共有两个漏洞，分别称为“崩溃”和“幽灵”。黑客可利用这两个漏洞读取设备内存，获得密码、密钥等敏感信息。英特尔表示，到下周末将为过去５年推出的90％以上的处理器发布补丁。

目前，谷歌、亚马逊、微软等科技巨头纷纷采取应对行动。谷歌表示，该公司许多产品受漏洞威胁的可能性已降低。比如，安装了最新补丁的安卓系统用户不需要采取任何其他措施，不过谷歌Chrome浏览器的某些用户可能要采取额外操作来保护他们的系统。亚马逊也要求其客户给系统打安全补丁。

微软在一篇博客文章中提醒说，微软推出的补丁与一些杀毒软件不兼容，可能导致蓝屏错误等电脑死机问题发生，因此目前只对运行合作伙伴厂商的杀毒软件用户提供安全更新。